Sigmaringen Zurückgeholter afghanischer Flüchtling berichtet Richtern

Sigmaringen / DPA

Der von der Bundesregierung aus Afghanistan zurückgeholte Flüchtling Haschmatullah F. ist am Verwaltungsgericht Sigmaringen knapp dreieinhalb Stunden angehört worden. Die Richter wollten bei der Befragung am Donnerstagnachmittag Details zu seinem Lebenslauf und Gründe seiner Flucht wissen. Das Gericht muss prüfen und entscheiden, ob dem Mann der Flüchtlingsstatus zusteht. Das hatte er in seiner Klage gegen einen ablehnenden Asylbescheid beantragt.

Haschmatullah F. berichtete den drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern zunächst von seinem Militärdienst. Weil er sich als Soldat gut mit Waffen auskannte, wollten die Taliban, dass er nicht mehr im Militär, sondern für sie arbeite, wie der 24-Jährige erzählte. Außerdem sagte er laut Übersetzer: „Ich habe mit den Amerikanern zusammengearbeitet, deshalb war ich in ihren Augen ungläubig geworden.“

Die Milizen hätten ihn deshalb 2014 einmal auf dem Weg zum Heimaturlaub aus einem Auto gerissen, bewusstlos geschlagen und an einem Baum mit den Füßen nach oben aufgehängt. Nur durch Glück sei es ihm gelungen, sich selbst zu befreien und zu flüchten. Im Frühjahr oder Sommer 2015 seien Taliban zum Haus seiner Familie gekommen, als er auf Heimaturlaub war, und hätten eine Handgranate in den Hof geworfen, bei deren Explosion er schwer verletzt worden sei.

Dass er nach der rechtswidrigen Abschiebung 2017 kurze Zeit noch ein mal in Afghanistan war, werde von den Taliban seines Wissens so interpretiert, dass er als Spitzel geschickt worden sei. Bei einer Rückkehr würden Taliban-Kämpfer ihn töten, trug er vor.

Der Fall des 24-Jährigen hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte zunächst erlaubt, den afghanischen Staatsangehörigen im September 2017 nach Bulgarien zurückzuschicken, das Land seiner ersten Registrierung. Bulgarien schob den Mann nach Afghanistan ab - die bulgarischen Behörden sprachen laut Unterlagen des Verwaltungsgerichts davon, er sei freiwillig ausgereist. Auf Anordnung des Sigmaringer Verwaltungsgerichts musste die Bundesregierung den Mann im Dezember nach Deutschland zurückholen, wo sein Asylgesuch jedoch abgelehnt wurde.

„Ich habe an seinem Schicksal keine Zweifel“, sagte der Anwalt des 24-Jährigen, Markus Niedworok zum Abschluss der Anhörung. Aus seiner Sicht gebe es keine Alternative zur Zuerkennung des Flüchtlingsstatus. Der Vertreter des Bamf hält eine Rückkehr indes für möglich. Jetzt, wo Haschmatullah F. dem Militär nicht mehr angehöre, könne er sich in der Anonymität einer Großstadt in Afghanistan eine neue Existenz aufbauen.

Der Richter widersprach dem Bamf-Vertreter: Er wisse von Sachverständigen, dass die Taliban Verfolgungslisten führten. Auch in afghanischen Großstädten könne man nicht so unerkannt leben wie etwa in deutschen Metropolen. Die Taliban verschmelze mit der Bevölkerung. „Die sind überall“, sagte der Richter.

Eine Entscheidung des Gerichtes wird nach Angaben eines Gerichtssprechers am Freitag bekannt gegeben.