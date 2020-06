Der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, Roger Kehle, geht am 1. Februar 2021 in den Ruhestand. Das teilte der kommunale Landesverband am Montag in Stuttgart mit. Kehle ist 66 Jahre alt und seit 2005 Präsident sowie seit 2008 Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags.

Nach 15 Jahren an der Spitze des Gemeindetags sei für ihn die Zeit gekommen, die Leitung des Verbands an eine jüngere Generation weiterzugeben, sagte Kehle. „Da unser Gemeindetag 2021 sein 100-jähriges Jubiläum feiert, sehe ich den Wechsel an der Spitze auch als symbolischen Start in die nächsten, hoffentlich weiterhin erfolgreichen Jahre für unseren Verband“, sagte er.

Kehle war von 1984 bis 2007 Bürgermeister von Wernau (Kreis Esslingen). Er ist außerdem Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.