Der Verfassungsschutz hat den „Flügel“ der AfD als Extremismus-„Verdachtsfall“ eingestuft und beobachtet ihn. Was, wenn davon Abgeordnete betroffen sind, die für die Kontrolle des Geheimdienstes zuständig sind? Ein Beispiel aus Baden-Württemberg.

Die Kontrolle von Geheimdiensten ist für Rüdiger Klos dienstliche Pflicht. Erst neulich ging der AfD-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg einer Sache nach, von der er durch eine Sendung des österreichischen Fernsehens erfahren hatte: geheime Überwachung.

Vor ORF-Kameras hatte ein Studiogast, dem Zuschauer als „Zukunftsforscher“ Oskar Villani vorgestellt, der Moderatorin die Hand geschüttelt und ihr dabei, wie er fröhlich verkündete, „ein paar Hundert Mikrochips in die Hand gegeben“. Die blieben dort „für die nächste Woche bis vierzehn Tage“ kleben, behauptete er und eröffnete der TV-Frau: „Ich kann Sie damit rund um die Uhr verfolgen.“ Auch könne er „Blutdruck messen, Ihren Zuckerhaushalt, biometrische Daten“.

Rüdiger Klos war beunruhigt. Für sowas könnte er zuständig sein, schließlich sitzt der Mannheimer Parlamentarier in der „G-10-Kommission“, einem geheim tagenden, dreiköpfigen Gremium des Landtags, das mit für die parlamentarische Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) zuständig ist: nämlich dann, wenn es um streng reglementierte „G-10-Maßnahmen“ geht, geheimdienstliche Einschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses.

„Mikro-Überwachungstechnologie“: Kleine Anfrage an die Landesregierung

Klos setzte also eine Kleine Anfrage an die Landesregierung auf und erkundigte sich nach „Mikro-Überwachungstechnologie“. Verfügen Sicherheitsbehörden des Landes über solche Technik oder setzen sie sie gar ein, wollte er wissen. Unter anderem fragte er: „Reicht die Übertragung nur eines dieser Chips schon für die Aktivierung einer Überwachung aus oder bedarf es dazu einer größeren Anzahl, ähnlich wie es zur Erkrankung an einer Infektionskrankheit einer größeren Zahl von Krankheitserregern bedarf?“

Die Antwort fiel kurz aus. In wenigen Sätzen erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU), die Regierung habe keinerlei Erfahrungen oder Erkenntnisse zu so etwas.

Klos sagt am Telefon, er wolle sich nicht zufriedengeben und den Mikrochips weiter nachgehen. Unklar ist, ob und wie es mit ihm in der G-10-Kommission weitergeht. Denn da gibt es einen Vorgang.

Verfassungsschutz hat „Flügel“ der AfD als Extremismus-“Verdachtsfall“ eingestuft

Am 9. Mai dieses Jahres tagte das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG) des Landtags, das in Baden-Württemberg die parlamentarische Aufsicht über den Verfassungsschutz insgesamt führt. Die Mitglieder, Abgeordnete aller Fraktionen, fanden sich an diesem Donnerstag im Geheimschutzraum im Keller des Parlaments, ein. Ihre Handys und Tablets mussten sie wie immer vor der Sitzung ausschalten und in eine bereitgestellte Box außerhalb des Sitzungsraums legen.

Drinnen berichtete Minister Strobl von einem heiklen Problem: Rüdiger Klos. Denn der sitzt nicht nur in der exklusiven G-10-Kommission, sondern bewegt sich auch im Umfeld der AfD-Teilgruppierung „Der Flügel“. Dessen Personal um den Thüringer Björn Höcke gilt als Vertreter völkischer, radikal-nationalistischer Strömungen in der Partei.

Landtag AfD erstattet Anzeige wegen „Geheimnisverrats“ Die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft Vorwürfe eines AfD-Abgeordneten. Es geht um eine geheime Ausschusssitzung im Landtag – und um die Kontrolle des Verfassungsschutzes.

„Der Flügel“ wurde im Januar 2019 bundesweit als „Verdachtsfall“ für rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft. „Das durch den ,Flügel‘ propagierte Politikkonzept ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen, und politisch Andersdenkenden gerichtet. Es verletzt die Menschenwürdegarantie sowie das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip. Die Relativierung des historischen Nationalsozialismus zieht sich zudem wie ein roter Faden durch die Aussagen der ,Flügel‘-Vertreter“, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz mit. Seitdem wird der „Flügel“ auch in Baden-Württemberg vom LfV beobachtet, wie dessen Präsidentin Beate Bube bestätigt.

Und Klos ist im Zusammenhang mit dem „Flügel“ aufgefallen. Bei der PKG-Sitzung gab es eine Tischvorlage, die vier Erkenntnisse auflistet: Klos habe sowohl die „Erfurter Resolution“ unterzeichnet, die als „Gründungsurkunde des ,Flügels’“ gilt, als auch den „Stuttgarter Aufruf“, eine Initiative rechter Südwest-AfDler gegen „Denk- und Sprechverbote innerhalb der Partei“. Auch habe Klos auf Facebook Seiten des „Flügel“ und der, ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachteten, AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ mit „Gefällt mir“ markiert.

Zudem sei Klos Anfang Mai beim süddeutschen Treffen des „Flügels“ im bayerischen Greding aufgetreten, an dem neben AfD-Leuten wie Höcke auch Anhänger von „Pegida“ und der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ teilnahmen. Fotos und Videos belegen: Klos stand dort auf der Bühne. Am Ende sang man gemeinsam alle Strophen des Deutschlandliedes.

Wer überwacht hier wen?

Der Verfassungsschutz beobachtet also den „Flügel“ – und der „Flügel“-nahe Klos kontrolliert den Verfassungsschutz. Passt das zusammen?

Daran zweifelt nach der Sitzung im Geheimschutzraum der PKG-Vorsitzende Hans-Ulrich Sckerl (Grüne), wie er Klos zwei Tage später per Mail und Brief mitteilte. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor. Die „aktive Teilnahme“ in Greding „weckt erhebliche Zweifel an Ihrer Eignung weiterhin der G-10-Kommission anzugehören“, schrieb Sckerl. „Da der Landtag Sie in diese Kommission entsandt hat, sind wir gehalten, Sie zur Abgabe einer Erklärung und zur Erläuterung Ihrer Rolle im „Flügel“ aufzufordern.“ Klos solle sich erklären: im PKG, vier Tage später, am Mittwoch. „Das Parlamentarische Kontrollgremium erwartet, dass Sie diesen Termin wahrnehmen“, fügte Sckerl an.

Doch Klos dachte gar nicht daran. „Ihre Mutmaßung ist in keinster Weise nachvollziehbar und eines objektiven und überparteilichen Vorsitzes unwürdig“, antwortete er Sckerl. Er erkenne keine Rechtsgrundlage für die Aufforderung. Das PKG habe auch „nicht die Aufgabe der Überprüfung und Bewertung von Mitgliedern des Landtages und seiner Gremien“.

Von dieser Zeitung zu dem Vorgang befragt, sagt Klos, er vermute ein „politisches Manöver“ Sckerls. Dieser instrumentalisiere sein Amt parteipolitisch, übe es nicht objektiv aus. „Eine Überwachung von Abgeordneten ist in keiner Weise zulässig“, kritisiert er. Der „Flügel“ sei „keine definierte Gruppe“, man versuche, „einen Scheinriesen aufzubauen“.

Einige Tage später erstattete er außerdem Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, weil die SÜDWEST PRESSE von den Vorgängen erfahren hat. „Das ist Geheimnisverrat“, sagt er und verdächtigt Sckerl. Er gibt auch eine Pressemitteilung heraus. Betreff: „Geheimnisverrat im Landtag, durch den Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Ulrich Sckerl“.

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt den Eingang der Anzeige, sie sei zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Stuttgart abgegeben worden. Dort liegt sie nun und wird „geprüft wie jede andere auch“, sagt ein Sprecher. Ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werde, sei noch nicht entschieden.

Behördliche Sicherheitsüberprüfung von Mitgliedern der G-10-Kommission?

Auch sonst ist vieles noch offen. Das Landtagspräsidium etwa wollte sich jüngst ebenfalls mit dem Thema befassen, offenbar gibt es die Idee, Mitglieder der G-10-Kommission einer behördlichen Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen – eine heikle Idee. Doch der Tagesordnungspunkt wurde kurzfristig abgesagt. Es seien noch rechtliche Fragen zu klären, soll Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) dazu nur gesagt haben.

Ebenfalls noch offen ist, wie es mit der Geheimdienstkontrolle durch die AfD weitergeht. Neben G-10-Kommissionsmitglied Klos war dafür bisher im PKG der Abgeordnete Lars Patrick Berg zuständig, doch der wechselt, frisch gewählt, im Juli ins Europaparlament. Seine Nachfolge ist dem Vernehmen nach noch offen. Rüdiger Klos sagt: „Das PKG würde mich grundsätzlich schon reizen, aber wir müssen jetzt grundsätzlich mal sehen, wie wir in der Fraktion die Zuständigkeiten verteilen.“

