Gesundheit Gehäufte Keuchhusten-Fälle im Kreis Biberach

Biberach / Alfred Wiedemann

Landesweit gibt es weniger Pertussis-Ansteckungen. Im Kreis Biberach haben sich die Fälle allerdings verdoppelt.

In ganz Baden-Württemberg gibt es einen Rückgang der Keuchhusten-Erkrankungen. 1892 gemeldete Fälle gab es nach Angaben des Landesgesundheitsamtes von Jahresanfang bis 12. November. Das waren 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 2598 Fällen. Dagegen häufen sich im Landkreis Biberach die Fälle: 51 Keuchhusten-Erkrankungen meldet das Kreisgesundheitsamt bisher für 2018, zehn davon seit Anfang Oktober. Das sei eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr, sagt Amtsleiterin Monika Spannenkrebs.

Für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich

Der Pertussis-Erreger, der für Säuglinge und Kleinkinder lebensgefährlich werden kann und auch bei Erwachsenen wochenlangen Husten verursacht, verbreite sich über ungeimpfte Kinder, sagt Spannenkrebs. Das lasse sich über die Infektkette verfolgen. „Wenn sich Eltern bewusst gegen das Impfen entscheiden, können wir dagegen nichts machen“, sagt die Amtsleiterin. Umso wichtiger sei aber, dass sich alle, die nicht gegen das Impfen seien, um ihren Keuchhusten-Schutz kümmerten.

Nach Spannenkrebs’ Beobachtungen sind gerade Eltern, die Impfungen für ihre Kinder bewusst ablehnen, durchaus verantwortungsbewusst im Umgang mit dem möglichen Ansteckungsrisiko – obwohl sie ihren eigenen Kindern diese im Einzelfall belastend verlaufende und nicht immer ungefährliche Erkrankung zumuten. „Diese Eltern achten sehr genau darauf, dass sie ihre Kinder nur gesund in die Kita oder zur Schule schicken, damit keine anderen Kinder angesteckt werden.“ Allerdings könne es passieren, dass der Pertussis-Erreger schon weitergeben wird, bevor das Kind so schwer erkrankt, dass das von den Eltern bemerkt und es daheim behalten wird. Genau so müsse es zu den gehäuften Keuchhusten-Ansteckungen in diesem Jahr im Kreis Biberach gekommen sein.

Nicht lebenslang immun

Wer einmal Keuchhusten gehabt hat oder alle notwendigen Impfungen dagegen als Kind bekommen hat, sei nicht lebenslang vor einer Ansteckung geschützt. Die Immunisierung gegen den Erreger lasse mit der Zeit nach. Zum Auffrischen sollten Erwachsene die nächste fällige Impfung gegen Tetanus und Diphterie mit einer Impfung gegen Keuchhusten kombinieren, rät das Biberacher Gesundheitsamt.

Besonders wichtig sei das zum Schutz von Säuglingen, die selbst noch keinen ausreichenden Impfschutz aufgebaut haben. „Wer zum Beispiel Großvater oder Großmutter wird, sollte sich um seinen Impfschutz kümmern“, sagt Spannenkrebs. Die Krankenkassen bezahlen die Impfung.

Auch das Landesgesundheitsamt rät Erwachsenen zur Auffrisch-Impfung. „Durch die Impfung von Erwachsenen werden primär Pertussis-Erkrankungen bei den geimpften Personen selbst verhindert“, so das Landesgesundheitsamt. „Indirekt werden aber auch die Kontakte der geimpften Personen geschützt.“

Vor allem für Säuglinge sei das wichtig, die erst ab dem vollendeten zweiten Lebensmonat gegen Pertussis geimpft werden und „keinen natürlichen Nestschutz gegen die Krankheit haben“. Deshalb seien sie auf die „passive Schutzwirkung durch eine Immunisierung der sie umgebenden Menschen“ angewiesen.

Mehrheit der Kinder im Südwesten geimpft

Zur Grundimmunisierung gegen Keuchhusten werden vier Impfungen in den ersten 14 Lebensmonaten empfohlen. Im Kinder- und Jugendalter sollten zwei Auffrischungsimpfungen folgen.

Keuchhusten-Erkrankungen gibt es in allen Altersgruppen. Am stärksten trifft es aber nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Säuglinge. Die zweithäufigste Gruppe sind Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren. 2016 starb laut Landesgesundheitsamt sogar ein Säugling an den Folgen von Keuchhusten.

Bei den Einschulungsuntersuchungen werden Daten zu den Impfquoten der Drei- bis Sechsjährigen erhoben. 2017 hatten nach Angaben des Landesgesundheitsamts 89 Prozent dieser Kinder im Südwesten die Grundimmunisierung mit mindestens vier Impfungen gegen Keuchhusten erhalten. Das heißt auch: elf Prozent in dieser Altersgruppe waren nicht durch eine Impfung geschützt.

