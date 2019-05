Es kehren immer noch Mädchen zurück. Aus IS-Gefangenschaft in Syrien befreit, geleitet von Facebook, Whatsapp und Suchdiensten, tröpfeln sie in die Flüchtlingslager im Nordirak. Über vier Jahre waren sie in den Händen der Dschihadisten. Viele wurden als Kind entführt, erlebten Sklaverei und Missbrauch im IS-Kalifat. Nun wollen sie in eine Heimat, die oft nicht mehr existiert. Dörfer liegen in Trümmern, Angehörige sind tot oder geflohen. So sammeln sich die Rückkehrerinnen an Orten wie Mam Rashan.

Ein Flüchtlingslager für gut 8000 Menschen, 45 Kilometer nördlich von Mossul. Hunderte helle Zelte und Container ducken sich in saftig-grüne Hügel, der Hahnenfuß sprenkelt die Wiesen gelb, ein paar Wolken stehen am blauen Himmel. Im Schatten stehen gelangweilte Erwachsene, über Kieswege springen kleine Jungen in Fußballtrikots europäischer Spitzenclubs.

Hier im Lager hört sich Aylin Abdulsalam die Horrorgeschichten an. Sieben Patientinnen betreut die angehende Psychotherapeutin. „Gerade erst sind wieder zwei Neue aus Syrien angekommen“, erzählt die junge Frau auf Englisch. Abdulsalam – blauer Blazer, offenes Lächeln, viel Make-up – ist noch in der Ausbildung. Sie studiert am von Baden-Württemberg finanzierten Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie der Universität Dohuk. Doch Therapeuten sind knapp hier und der Bedarf ist groß, also arbeiten viele Studenten in einem der Lager. Fast alle Patienten sind Jesidinnen, die meisten leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. „Sie haben Depressionen, Panikattacken, erleben Flashbacks“, berichtet Abdulsalam. Die Erfolgsaussichten der Behandlung seien gut. Dennoch sei es für die Frauen hart, mit Fremden über das zu sprechen, was ihnen angetan worden ist. Abdulsalam sagt: „Wir müssen erst das Tor öffnen.“ Das Tor zum Trauma.

Im August 2014 eroberte der IS Teile des Nordirak, darunter die Region um das Sinjar-Gebirge, und wütete grausam gegen dort lebende Nicht-Muslime. Hauptziel des Hasses waren Jesiden, eine 4000 Jahre alte ethno-religiöse Minderheit, die seit Jahrhunderten immer wieder Massakern und Vertreibungen durch Muslime ausgesetzt ist. Der IS wollte die Jesiden vernichten. Erklärtes Ziel war die „kulturelle und religiöse Auslöschung ihrer Identität“. Hunderttausende flohen oder wurden vertrieben, tausende zwangskonvertiert. Rund 5000 Männer und Jungen wurden ermordet, 7000 Frauen und Kinder systematisch verschleppt, versklavt und vergewaltigt. Noch immer werden Massengräber gefunden. Überlebende leiden bis heute.

Dankbar für die Hilfe

Zainab Murad war neun Monate in IS-Gewalt, darüber sprechen will sie heute nicht mehr. Murad sitzt gemeinsam mit Munifa Jirdo an einem Tisch in einem unscheinbaren Haus an einem geheimen Ort in Baden-Württemberg. Die beiden Jesidinnen sind im „Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak“ ins Land gekommen. 1100 Frauen und Kinder, fast alles Jesiden, hat die Landesregierung 2015 und 2016 hierher geholt. Sie bekommen soziale und psychologische Betreuung, viele schöpfen Kraft, versuchen einen Neustart. Manche schaffen das nicht.

Sie sei sehr dankbar für die Hilfe, sagt Zainab Murad, wenn man sie fragt, wie es ihr in Deutschland geht. Doch sie fühle sich „immer noch in Gefangenschaft“. Die Stimme klingt brüchig, ihre Augen füllen sich immer wieder mit Tränen. Die Therapie bringe ihr nichts, sagt die 49-Jährige. Sie leide unter der Trennung von ihrem Mann, der vermisst war und nun in einem Lager im Irak lebe.

Die Aufnahme der Jesidinnen war ein humanitärer Akt, abseits des Asylsystems. Frauen und Kinder bekamen eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre, die seither zweimal verlängert wurde. Für Familiennachzug herrschen in diesen Fällen noch strengere Regeln als sonst. Murad kam 2016 mit ihren vier Kindern. Ihnen gehe es soweit gut, sagt sie, aber sie vermissten ihren Vater. „Meine Tochter war drei Jahre alt. Sie hat ihren Vater fast vergessen.“ Zainab Murad und Munifa Jirdo, die mit zwei Söhnen hier lebt, fordern, dass ihre Ehemänner zu ihnen kommen können. „Im Irak hat man uns gesagt: Ihr kommt nach Deutschland und nach zwei Jahren können eure Männer nachkommen“, behauptet Murad. Jirdo und weitere Frauen bestätigen diese Zusage. Viele Frauen vermissen Vertraute, fühlen sich hin- und hergerissen, zumal manche bei Reisen in die Heimat ihre totgeglaubten Verwandten wiedertrafen. Auch gibt es einen regen „Heiratsmarkt“. Eine 22-Jährige kehrte verheiratet und schwanger von einer Irak-Reise zurück. Ob ihr Mann kommen darf, ist unklar.

In alle Welt zerstreut

Wer 2015 im Irak was in Aussicht gestellt hat, ist schwer zu prüfen. Die Aufnahmeanordnung, auf der das Kontingent fußt, nennt als Begünstigte ausdrücklich

„alleinstehende Frauen, ggf. mit ihren minderjährigen Kindern, sowie Minderjährige“. Michael Blume, verantwortlicher Beamter im Staatsministerium, betont auf Nachfrage: „Die Frauen wurden informiert, dass das Sonderkontingent nicht zum Umzug funktionierender Familien dienen sollte und Anträge auf Familienzusammenführung mindestens zwei Jahre Aufenthalt erforderten. Die Garantie eines Familiennachzugs erfolgte – auch zum Schutz der Aufgenommenen – bewusst nicht.“ Man sei aber bemüht, berechtigte Fälle von Ehegattennachzug humanitär zu ermöglichen.

Flucht, Zerrissenheit, Traumata: Die Folgen des IS-Terrors spalten auch die Gemeinschaft der Opfer. Es geht nicht nur um individuelles Leid, sondern auch um den erzwungenen gesellschaftlichen Wandel einer Ethnie. Der Schock des Genozid-Versuchs hat die Jesiden erschüttert und eine rapiden Wandel angestoßen. Um Tausende dezimiert und kollektiv traumatisiert, ist das Volk heute in alle Welt zerstreut. Die Überlebenden ringen um Halt und alte Normen. Im Zweifel zählt die Gruppe mehr als das Individuum. Das macht ein Vorgang der vergangenen Wochen deutlich.

Es ging dabei um Kinder jesidischer Frauen, die von IS-Vergewaltigern gezeugt wurden. Der IS ist militärisch besiegt, die Kämpfer sind tot, gefangen oder im Untergrund. Doch das Schicksal von 3000 durch sie verschleppten Jesidinnen ist unklar. Viele sind wohl tot, aber in Syrien gibt es Überlebende, die in Gefangenschaft Kinder bekommen haben. Sie trauen sich oft nicht zu ihrer Familie. Denn nach islamischem Verständnis sind von Moslems gezeugte Kinder Moslems. Gleichzeitig schreibt die jesidische Kultur Endogamie vor: Jeside kann nur sein, wessen Eltern Jesiden sind.

Die Vergewaltigungsopfer haben zwei Optionen: ihre Kinder zurückzulassen oder nie heimzukehren. „Die Frauen werden von beiden Seiten unter Druck gesetzt und im Stich gelassen“, sagt Jan-Ilhan Kizilhan, Trauma-Experte und Professor aus Villingen-Schwenningen, einer der wichtigsten Köpfe hinter dem Jesiden-Engagement der Landesregierung. Für ihn ist das ein untragbarer Zustand, er versucht, Einfluss zu nehmen.

Ein mit Teppichen ausgelegter Raum in einem Haus im Dorf Baadre im Nordirak: Eine Delegation aus Baden-Württemberg besucht den Hohen Rat der Jesiden, Stammesälteste, die im archaischen Kastensystem den Ton angeben. Man trinkt Tee, Baden-­Württembergs Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) macht Konversation. Irgendwann ergreift Kizilhan das Wort: Der Rat solle öffentlich erklären, dass heimkehrenden Frauen und Kindern nichts geschehe. Doch die Männer zeigen sich reserviert. Ein paar Tage wird hinter den Kulissen gerungen, kurz schimmert Hoffnung auf, dann kommt der Rückschlag: Die Kinder werden nicht aufgenommen. Ob dies das letzte Wort bleibt, ist unklar. Ebenso wie die Frage des Familiennachzugs der Jesidinnen in Baden-Württemberg.

Zainab Murad sagt, sie wisse, dass ihre Kinder in Deutschland bessere Chancen hätten als in der Heimat. „Im Irak ist alles zerstört, alle leben in Lagern, die Familien sind zerrissen, viele wurden ermordet.“ Aber sie wolle nicht länger ohne Mann leben. „Wenn endgültig entschieden wird, dass mein Mann nicht kommen darf, gehen wir zurück.“