Weil am Rhein Gefälschte Papiere: Syrer reist als Italiener ein

Weil am Rhein / DPA

In einem Zug zwischen Basel und Freiburg haben Beamte einen Syrer mit gefälschten Papieren aufgegriffen. Nach Angaben des 21-Jährigen stammte der gefälschte italienische Ausweis von einem Schleuser in Athen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Er habe ihn für 4000 Euro gekauft und sei damit zunächst in die Schweiz gereist. Bei der Durchsuchung am Samstagabend fanden die Beamten die echten syrischen Dokumente des Reisenden. Der Mann stellte in Deutschland ein Asylgesuch und wurde an die Landeserstaufnahmeinrichtung in Karlsruhe weitergeleitet. Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

