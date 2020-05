Mit mehreren Veranstaltungen wird in Baden-Württemberg heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. In Stuttgart hält Stadtdekan Christian Hermes zusammen mit dem Intendanten der Staatsoper, Viktor Schoner, vor der Domkirche St. Eberhard um 12 Uhr eine Ansprache. Im Anschluss um 13.30 Uhr musizieren mehrere Posaunen- und Trompetenklassen von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Auch die Staatsoper will einen musikalischen Beitrag auf dem Balkon des Gebäudes am Oberen Schlossgarten liefern (13.45 Uhr).

Die Gesellschaft Kultur des Friedens plant um 15 Uhr eine Gedenkaktion am Gräberfeld X auf dem Tübinger Stadtfriedhof für die Opfer der NS-Herrschaft. Um 17 Uhr rufen mehrere Organisationen in Tübingen zu einer Friedenskundgebung am Holzmarkt auf. Teilnehmer müssen Masken tragen und anderthalb Meter Abstand zueinander halten.

An diesem Freitag jährt sich die Befreiung Deutschlands von der NS-Diktatur durch die Alliierten zum 75. Mal.