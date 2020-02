Viele Pforzheimer gedenken heute der Bombardierung der Stadt vor 75 Jahren. Am 23. Februar 1945 wurde die Stadt an Enz und Nagold innerhalb kürzester Zeit durch Bombenhagel und Feuersturm zerstört. Mindestens 17 600 Menschen starben. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) lädt zur zentralen Gedenkfeier am Nachmittag auf den Hauptfriedhof. Das Programm, das den ganzen Tag über von verschiedenen Gruppen gestaltet wird, legt diesmal Schwerpunkte auf Verantwortung und Toleranz. Am Abend werden sich viele Menschen mit brennenden Kerzen zum „Lichtermeer“ auf dem Marktplatz versammeln. Zur Erinnerung an die Minuten des verheerenden Luftangriffs sollen die Glocken der Kirchen zwischen 19.50 Uhr und 20.10 Uhr läuten.

Gedenkseite der Stadt Pforzheim