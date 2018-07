Berlin Früherer VdK-Präsident Hirrlinger ist tot

Berlin / DPA

Der ehemalige Präsident des Sozialverbands VdK Deutschland, Walter Hirrlinger, ist tot. Hirrlinger starb im Alter von 92 Jahren nach schwerer Krankheit in Esslingen, wie der VdK am Dienstag in Berlin mitteilte. Hirrlinger hatte das Amt des VdK-Präsidenten von 1990 bis 2008 inne. Unter der Führung des früheren baden-württembergischen SPD-Sozialministers wandelte sich der VdK vom ehemaligen Kriegsopferverband zum Sozialverband mit einem umfassenden Vertretungsanspruch. Heute zählt der VdK fast 1,9 Millionen Mitglieder. Die VdK-Präsidentin Verena Bentele würdigte Hirrlinger als Sozialpolitiker mit Leib und Seele und unermüdlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit.

Mitteilung VdK