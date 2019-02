Aalen Friedensaktivisten warnen vor neuen Mittelstreckenraketen

Aalen / DPA

Kommunalpolitiker und Friedensaktivisten aus dem Ostalbkreis wollen heute in Aalen Stellung beziehen gegen einen neuen Rüstungswettlauf mit Atomraketen in Europa. Unter dem Motto „No Nein Njet“ wollen sie in Aalen zur Rettung des INF-Vertrages aufrufen und gemeinsam ein Banner vor dem dortigen Landratsamt aufstellen.

Nach der Unterzeichnung des Vertrages im Jahr 1987 durch den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und den damaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow hatten beiden Seiten ihre Raketen aus Europa zurückgezogen - darunter auch die amerikanischen Pershing II aus Mutlangen im Ostalbkreis.

Die USA haben den Vertrag inzwischen mit der Begründung gekündigt, dass Moskau mit der Entwicklung neuer Arten von Mittelstreckenraketen dagegen verstoße. In der Ankündigung der gemeinsamen Aktion in Aalen heißt es: „Aus der Geschichte der Stationierung der Pershing II im Ostalbkreis haben wir die Verpflichtung, uns für nukleare Abrüstung zu engagieren.“

Mutlanger Manifest