Freiburg Freiburg: Land und Stadt verlängern Sicherheitspartnerschaft

Freiburg / DPA

Ein Jahr nach dem Start der landesweit ersten Sicherheitspartnerschaft haben das Land und die Stadt Freiburg eine Verlängerung vereinbart. Das gemeinsame Programm von Land und Kommune zur Eindämmung der Kriminalität werde dieses Jahr fortgeführt und laufe danach auf unbestimmte Zeit weiter, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Freiburg. Es sei gelungen, die Zahl der Verbrechen zu verringern und das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Das Programm war vor einem Jahr gestartet, nachdem es in und um Freiburg mehrere schwere Verbrechen gab. Vereinbart wurden mehr Polizisten, der Einsatz kommunaler Ordnungshüter sowie Videoüberwachung.

