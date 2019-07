Kurz vor den Sommerferien rufen die Initiatoren der Klima-Protestaktion Fridays for Future in Freiburg Schüler erneut zum Streik auf. An diesem Freitag (19. Juli) werde in der Freiburger Innenstadt vormittags während der Unterrichtszeit für Klimaschutz demonstriert, teilten die Organisatoren am Montag mit. Der Aufruf hierzu sei schon auf große Resonanz gestoßen. Die Aktion finde eine Woche vor dem letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien statt. Sie knüpfe an eine Klima-Demonstration an, zu der Ende Mai in Freiburg nach Angaben der Polizei rund 10 000 Teilnehmer kamen. Es handelte sich laut Veranstalter um eine der größten Aktionen bundesweit. Letzter Schultag im Südwesten vor den Sommerferien ist am 26. Juli.

