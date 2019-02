Bürgerentscheid Freiburg will mit Dietenbach-Gegnern sprechen

Freiburg / Fabian Ziehe

Nach dem Votum für den Bau des Dietenbach-Quartiers will die Stadt mit den Betroffenen ins Gespräch kommen.

Trotz Kaiserwetters: Jeder zweite Freiburger hat sich am Sonntag am Bürgerentscheid über den neuen Stadtteil Dietenbach beteiligt – ein „Stück gelebte Demokratie“, sagte OB Martin Horn am Wahlabend im Rathaus im Stühlinger. Der 34-Jährige machte bei der Verkündung der Ergebnisse kein Hehl daraus, dass er sich über die 60 Prozent „Nein“-Stimmen freute. Denn: Sie bedeuten ein „Ja“ für das neue Quartier.

„Soll das Dietenbachgebiet unbebaut bleiben?“ Rund 34.000 Freiburger votierten dafür, 51.000 dagegen. Für das Rathaus und fast aller Stadtrats-Fraktionen ist das ein Erfolg: Politik und Verwaltung der Universitätsstadt hatte für den Bau von 6500 Wohnungen für 15.000 Menschen am Stadtrand getrommelt. Für Horn mussten die Bürger zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit entscheiden, also ob sie gegen Flächenversiegelung oder für mehr Wohnraum sind.

Unruhe in der Bürgerschaft

Die Gegner – oft Landwirte, Naturschützer und Anwohner – hatten den Bürgerentscheid erzwungen. Trotz der 40 Prozent Unterstützung erklärten sie „mit einer gehörigen Portion Trauer“ die Anerkennung des „unerwartet deutlichen Ergebnisses des Bürgerentscheids“.

Für die Stadt ist das Votum ein vorläufiger Schlusspunkt in einer Debatte, die für Unruhe in de Bürgerschaft gesorgt hatte. So gab es Streit über die Finanzierung der Kampagne der Dietenbach-Befürworter sowie Kritik an einer repräsentativen Umfrage der „Badischen Zeitung“ im Vorfeld. OB Horn erklärte, dass aufgerissene Gräben wieder geschlossen werden müssten – und kündigte Gespräche mit Betroffenen an.

Für Ulrich Glaubitz, einer von drei Vertrauensmännern der „Initiative Rettet Dietenbach“, sind durchaus noch Fragen zu klären. „Wir haben als David gegen Goliath gekämpft“, erklärt er am Montag – und warf die Frage auf, ob bei Bürgerentscheiden die Finanzierung der Kampagnen nicht transparenter dargelegt sein müsse. Doch jenseits mancher persönlichen Verwerfungen sieht er die Differenzen innerhalb der Stadt als gar nicht so gravierend an. Natürlich habe es verschiedene Sichtweisen und Koalitionen gegeben. „Von Gräben würde ich aber nicht sprechen.“

Stellungnahme der Stadt am Dienstag

Die Aktivisten wollen sich am Dienstagabend über weitere Schritte austauschen – gerade das Verhalten der Landwirte sei angesichts drohender Enteignungen noch offen. Die Stadt hat sich auch einen Tag Bedenkzeit genommen: Erst am Dienstagmittag nehmen OB Horn und Projektverantwortliche ausführlich Stellung. Dabei gehe es nicht darum, wann die ersten Bagger rollen, so die Stadt. Ziel sei viel mehr, nun einvernehmliche Regelungen mit den Betroffenen zu finden – um so bestenfalls Enteignungen zu verhindern.

