Potsdam / bb

An mehreren Orten Brandenburgs wollen Frauen an diesem Mittwoch ein Zeichen gegen Gewalt setzen.

Anlass ist die 2012 in New York ins Leben gerufene Kampagne „One Billion Rising“ - was soviel bedeutet wie „Eine Milliarde erhebt sich“. Sie bezieht sich auf eine UN-Statistik, wonach eine von drei Frauen im Laufe ihres Lebens vergewaltigt oder Opfer von schwerer Körperverletzung wird. „Frauen in aller Welt stehen an diesem Tag auf und demonstrieren ihre Kraft und Solidarität“, erklärte Frauenministerin Diana Golze (Linke). Auch Männer seien aufgerufen, Flagge zu zeigen.