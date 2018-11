SPD Fraktionschef Stoch kandidiert für Landesvorsitz

Stuttgart / Jens Schmitz

Nun also doch: Andreas Stoch, Chef der SPD-Landtagsfraktion, kandidiert für den Vorsitz der Landespartei. „Die SPD in Baden-Württemberg befindet sich im Moment in einer äußerst schwierigen, vielleicht sogar existenziell schwierigen Situation“, sagte er, als er am Donnerstag vor Journalisten seine Bewerbung bekanntgab. „Ich tue dies vor allem deswegen, weil ich glaube, dass wir in der SPD Baden-Württemberg einen wirklichen personellen Neuanfang brauchen.“ Es gehe darum, die Partei zu einen und wieder in die Lage zu versetzen, Politik zu machen.

Darüber, dass Stoch antreten könnte, war spekuliert worden, seit ein Basisentscheid zwischen Amtsinhaberin Leni Breymaier und Herausforderer Lars Castellucci keinen echten Sieger erbracht hatte. Keiner von beiden kam auf 50 Prozent der gültigen Stimmen. Angesichts von nur 39 Stimmen Vorsprung erklärte Breymaier am Dienstag, sie werde beim Parteitag am Samstag nicht wieder antreten. Beide Kandidaten hatten ursprünglich zugesagt, bei einer Niederlage zu verzichten.

Angesichts von Breymaiers Rückzug hielt Castellucci seine Bewerbung aber aufrecht. Er ist seither heftigen Angriffen ausgesetzt. Präsidiumsmitglied Daniela Harsch zog eine erneute Kandidatur für den Landesvorstand mit der Begründung zurück, sie erlebe seit einiger Zeit einen „Streit, der mehr noch ein Hass ist. Das Ausmaß der Verleumdungen und Beschimpfungen ist unerträglich.“

Als großes Problem gilt der Kampf zwischen Gruppierungen auf der Funktionärsebene, den Castellucci zu überwinden versprochen hat. „Ich kann tatsächlich antreten mit der Aussage, dass ich noch keinem dieser Flügel oder Strömungen angehört habe“, erklärte Stoch. Fraktions- und Parteivorsitz in eine Hand zu legen, habe zudem Vorteile.

Castellucci reagierte auf Twitter auf Stochs Kandidatur: „Nachdem sich Andi Stoch nun erklärt hat, haben die Delegierten eine Wahl und können entscheiden. Gut so.“