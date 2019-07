Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk hat angesichts dramatischer Waldschäden einen Notfallplan angekündigt. Der Wald drohe sich in Teilen aufzulösen, teilte der CDU-Politiker am Mittwoch in Stuttgart mit. „Dies hätte dramatische Folgen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt.“ Im gesamten Land seien in den vergangenen Wochen bisher nicht bekannte, drastische Schäden an Buchen aufgetreten. Im Rheintal falle die Kiefer auf großen Flächen aus, in weiten Teilen Baden-Württembergs gebe es immense Schäden bei Tannen und der Fichtenbestand sei massiv vom Borkenkäfer geschädigt.

Betroffen seien alle Waldbesitzer und nahezu alle Regionen im Land. „Ich werde mir in den kommenden Tagen ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort machen, mit den betroffenen Waldbesitzern sprechen und danach einen Notfallplan für den Wald vorlegen. Es ist fünf vor zwölf, es muss jetzt gehandelt werden“, sagte Hauk. Er forderte Unterstützung vom Bund. Er werde um finanzielle Beteiligung bitten.

Im vergangenen Jahr hatte es in Baden-Württemberg vom Frühjahr bis zum Herbst kaum geregnet. Das Defizit wurde auch durch Niederschläge in diesem Winter und Frühjahr nicht ausgeglichen. Trockenstress schwächt Bäume und macht sie anfällig für Schädlinge.

Mitteilung des Ministeriums