Forstminister Peter Hauk (CDU) will im Kreis Esslingen untersuchen lassen, wie Baumfasern genutzt werden können. Noch sind die Pläne nicht fertig, aber Forstminister Peter Hauk hat einen möglichen Standort im Blick. In Lenningen (Kreis Esslingen) könnte das 20 Hektar große Areal der insolventen Papierfabrik Scheufelen in ein Forschungszentrum für Laubholz verwandelt werden. Der Politiker möchte untersuch...