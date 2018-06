Interview Forscher: „Heimat-Sehnsucht ist Antwort auf Krisen“

Hermann Bausinger ist 1926 in Aalen geboren. Er studierte an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Nach seiner Habilitation baute er den Lehrstuhl der Volkskunde zum Institut für Empirische Kulturwissenschaft aus und reformierte, als einer der führenden Wissenschaftler, so die Volkskunde im Nachkiegsdeutschland. Das Institut leitet er von 1960 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1992. © Foto: Kuball