Wie solide ist die schwarz-grüne Haushaltpolitik? Wie ist es um den Sparwillen des Landes tatsächlich bestellt? Der baden-württembergische Rechnungshof hat in seiner aktuellen „Denkschrift 2020“ die Haushaltführung der Landesregierung durchleuchtet. Die Rechnungsprüfer wollen das Druckwerk am Montag in Stuttgart der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Behörde ruft regelmäßig zum sparsamen Umgang mit den Steuergeldern auf. Die obersten Rechnungsprüfer schauen, ob die Steuermittel effizient eingesetzt werden und wo es möglicherweise Verschwendungen gibt. Sparsamkeit dürfte in den nächsten Monaten sehr gefragt sein: Die Corona-Krise und der Konjunktureinbruch macht die Haushaltspolitik zu einem Kraftakt.