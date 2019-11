Im Streit um die Finanzierung wichtiger staatlicher Pflichtaufgaben hat Finanzministerin Sitzmann (Grüne) Landkreis-, Städte- und Gemeindetag ein „finales Angebot“ vorgelegt. In einem Schreiben an die Präsidenten der drei Kommunalverbände bietet die Ministerin für zwei strittige Bereiche höhere Zuschüsse an als im Haushaltsentwurf für 2020 und 2021 vorgesehen sind. Sowohl für die Unterbringung geduldeter Flüchtlinge in den Kommunen wie für die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) stellt das Land zusätzlich zweistellige Millionenbeträge in Aussicht. Das BTHG soll Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestimmung und eine auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Unterstützung ermöglichen.

FDP-Fraktionschef Rülke: „Methoden aus dem Mafia-Film“

Die Zusatzmittel sollen aber nur fließen, wenn die Kommunen den Vorschlag für beide Bereiche akzeptieren. „Wir einigen uns gemeinsam auf ein Paket – oder es gibt leider keine Einigung“, schreibt Sitzmann. Für gute Ergebnisse brauche es die Bereitschaft zu Kompromissen. Das Land stoße bei seinen Möglichkeiten zur Hilfe „an Grenzen“.

Sitzmanns Motto „Friss oder stirb“ erinnere ihn an „Methoden aus dem Mafia-Film“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Die Kommunalverbände selbst gaben sich in einer gemeinsamen Erklärung „verwundert“ über das Vorgehen. Man setze weiter darauf, „dass das Land gesprächsbereit bleibt und das gemeinsame Tischtuch nicht leichtfertig zerschneidet“.

Kommunen fürchten Nachteile für Schulen und Kindergärten

Ein derartiger Brief sei „kein geeignetes Mittel, um zu einer Einigung zu kommen“, sagte Gemeindetags-Präsident Roger Kehle. Finanziell strittig sind weniger die in Aussicht gestellten Summen. Die Kommunen dringen aber auf eine Finanzierungszusage bei den Flüchtlingskosten über das Wahljahr 2021 hinaus. Während beim BTHG eine langfristig wirksame Vereinbarung vorliegt, fehlt für die Erstattung der Flüchtlingskosten eine gesetzliche Regelung. „Als wesentlicher Knackpunkt bleibt, dass das Land nicht bereit ist, sich dauerhaft gesetzlich auf eine Mitfinanzierung der Kosten für geduldete Flüchtlinge zu verpflichten“, sagte Landtags-Präsident Joachim Walter. Es könne nicht sein, dass diese Landesaufgabe „mit Mitteln finanziert wird, die für Schulen, Kindergärten und die übrige kommunale Daseinsvorsorge dringend benötigt wird“.