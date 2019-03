Krebsrisiko durch Ruß Feuerwehrleute müssen sich schützen

Einsatzkleidung zum Wechseln in Mannheim. Zum Schutz vor Emissionen nicht in der Fahrzeughalle gelagert. © Foto: Stadt Mannheim

Stuttgart / Alfred Wiedemann

Helm, Handschuhe, Schutzjacke, Sicherheitsstiefel, Atemschutzmaske, Pressluftgerät – lebenswichtig für Feuerwehrleute im Brandeinsatz. Wenn die Flammen erstickt sind, ist die Gefahr aber noch nicht vorbei. Brandrauch kann zig Giftstoffe enthalten wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in hoher Konzentration.

„Heute werden viel mehr giftige und karzinogene Stoffe frei als früher, bei all den kunststoffhaltigen Billigprodukten“, sagt Feuerwehrmann Marcus Bätge. Ruß und anderer Dreck setzt sich auf der Einsatzkleidung ab, im Gesicht oder an den Händen. Über die Haut können die krebserregenden Stoffe aufgenommen werden. „Deshalb ist das Waschen sofort nach dem Einsatz so wichtig, das Wechseln und Reinigen der Schutzkleidung“, so Bätge.

Der 50-Jährige, seit 1991 bei der Hamburger Berufsfeuerwehr, hat die gemeinnützige Gesellschaft „Feuerkrebs – Feuerwehrleute gegen Krebs“ mitgegründet. Deutschlandweit setzen sich Bätge und seine Mitstreiter für bessere Arbeitsbedingungen von Feuerwehrleuten ein und helfen vom Krebs Betroffenen.

Die „Feuerwehrleute gegen Krebs“ haben die Mannheimer Feuerwehr jetzt mit dem „Feuerkrebs Award“ ausgezeichnet. „Vorbildlich“ werde dort das Krebsrisiko der Einsatzkräfte reduziert, sagt Bätge: Zu jedem Brandeinsatz von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr gehört ein Spezialfahrzeug für die „Schwarz-Weiß-Trennung“.

Vorbildlich in Mannheim

Dabei steht „Schwarz“ steht für verschmutztes und kontaminiertes Material, mit dem der Körper nicht in Berührung kommen soll. „Weiß“ hingegen steht für sauberes Material. Die Feuerwehrleute können am Ort, gleich nach dem Einsatz, ihre kontaminierten Schutzanzüge, benutzte Schläuche und ihren Atemschutz tauschen und sich auch gleich waschen. Die verschmutzte Kleidung kommt in dichte Säcke und wird gereinigt.

Diese Hygienemaßnahmen zum Gesundheitsschutz seien in Mannheim schon seit Jahren üblich, sagt Christian Specht, Mannheimer Bürgermeister und Feuerwehrdezernent. Andere Feuerwehren übernehmen inzwischen die Hygienemaßnahmen, man sei aber immer noch in einer Art Vorreiterrolle.

„Egal, ob freiwillige Feuerwehr oder große Berufsfeuerwehr“, sagt Bätge, „die Gefahren an der Brandstelle sind dieselben.“ Auch die nötige Prävention sehe immer gleich aus: „Dreckige Garnituren sofort in die Wäsche, immer nur frische Schutzausrüstung benutzen.“ Trotzdem sehe man immer noch in Internetvideos Einsatzleiter, die ohne Atemschutz einen Angriffstrupp an der Brandstelle umdirigieren oder „Kameraden die rußverschmiert was trinken“. Dagegen sei „Feuerkrebs“ aktiv.

„Das Krebsrisiko und die Prävention ist bei unseren Feuerwehren schon Thema“, sagt Andreas Häcker, Fachgebietsleiter Gesundheitswesen beim Landesfeuerwehrverband in Filderstadt. Es sei klar, dass Brandrauch und Ruß voller Chemikalien seien. Die Gefahr sei aber auch schon mit einfachen Mitteln zu reduzieren, und das müsse jedem in der Feuerwehr vermittelt werden.

Waschen schon an der Einsatzstelle sei beispielsweise eines dieser einfachen Mittel. Hygieneboards an Löschfahrzeuge machten das möglich. Essen, Trinken oder Rauchen an der Einsatzstelle müssten endlich tabu sein. „Es muss in die Köpfe rein, dass man seinen Leberkäswecken nie, nie an der Einsatzstelle in rußverschmierter Kleidung essen darf“, sagt Häcker. „Scheiben am Einsatzwagen müssen geschlossen bleiben, Funkgeräte nach dem Einsatz gereinigt und Trainingsanzüge hat man dabei, damit man aus der Einsatzkleidung kann.“

35 solcher Punkte stehen auf der Checkliste „Hygiene im Brandeinsatz“ des Landesfeuerwehrverbands, alles, was während und nach der Brandbekämpfung, am Einsatzort und auch im Feuerwehrhaus zählt, um das Krebsrisiko zu vermindern. „Da muss man nicht übertreiben oder in Panik verfallen, sondern sachlich argumentieren“, so Häcker. Ziel sei: „Aus 100 Gramm Dreck müssen 10 Gramm werden.“

„Wir müssen uns mehr als früher mit der Hygiene beschäftigen“, sagt Michael Reick, Kreisbrandmeister in Göppingen. „Ohne Aktionsmus, aber ernsthaft.“ Das Krebsrisiko für Feuerwehrleute sei erhöht, dafür gebe es etliche Hinweise. Er verfolge das Thema auch aus persönlicher Betroffenheit: „Wichtig ist, die Kameraden immer wieder für den Gesundheitsschutz zu sensibilisieren“, sagt Reick. Im Kreis Göppingen passiere das schon lange. Bei Neu- und Umbau von Gerätehäusern werde aber auch auf saubere Lösungen für die Trennung von frischem und kontaminiertem Material geachtet.

Zertifizierte Schutzkleidung nach neuestem Stand der Technik helfe ebenfalls, um die Gefahren zu minieren, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Regelmäßige Schulungen seien ebenso wichtig. Eine Übersicht darüber, was jede der 1101 Gemeindefeuerwehren in Baden-Württemberg tatsächlich macht, liege dem Ministerium aber nicht vor. „Wir animieren bei jeder sich bietenden Gelegenheit, über Erfahrungen in den Fachmedien zu berichten.