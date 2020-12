Nach der Tempoüberschreitung des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne) will die FDP-Fraktion im Landtag darüber sprechen. In einer Aktuellen Stunde möchte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Donnerstag unter dem vorläufigen Titel „Umweltminister und das Tempolimit - wie glaubwürdig ist diese Koalition?“ die Aktion thematisieren, sagte ein Fraktionssprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der Umweltminister war Ende November auf der Autobahn 8 von der Polizei bei einer Tempoüberschreitung von 57 Kilometern pro Stunde erwischt worden. Der Grüne, dessen Partei aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn eintritt, war mit 177 unterwegs. Auf dem Abschnitt der Autobahn zwischen Stuttgart und Karlsruhe waren nur 120 Kilometer pro Stunde erlaubt.

„Es hätte mir einfach nicht passieren dürfen“, sagte Untersteller der „Bild“-Zeitung. Rülke kritisierte den Umweltminister scharf und legte Untersteller den Rücktritt nahe. Der Minister wies dies zurück.