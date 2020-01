Opposition sei auch nicht so schlecht, beginnt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Sonntagmittag seine Rede vor dem FDP-Landesparteitag in der Schwabenlandhalle in Fellbach. „Mir macht’s gelegentlich sogar Spaß.“ Lacher unter den 400 Delegierten. Rülke macht eine Kunstpause, um s...