Kommentar Stuttgarter Diesel-Debatte: Fahrverbot light

Stuttgart / Roland Muschel

Die Urteile sind eindeutig. Das sollten auch die Gegner der unpopulären Maßnahme einsehen.

Es gibt in der Frage, ob im Luftreinhalteplan für Stuttgart Diesel-Fahrverbote aufgenommen werden müssen, ein eindeutiges erstinstanzliches Urteil. Die Revision dagegen ist klar gescheitert. Zum letztinstanzlichen Urteil liegen eine schriftliche Begründung sowie unmissverständliche Gutachten zur Umsetzung der gerichtlichen Vorgaben vor. Das alles lässt eigentlich wenig Interpretationsspielraum: In Stuttgart ist ab 2019 mit ersten Fahrverboten zu rechnen.

Derartige Einschränkungen sind nicht populär. Das erklärt die Zurückhaltung der Politik, den Bürgern die anstehende Maßnahme zu erläutern. Wer aber wie Teile der CDU und wie die gesamte Landtags-Opposition nun so tut, als seien die gerichtlichen Vorgaben für die Politik ohne Belang, bringt für den schnellen Applaus den Rechtsstaat in Misskredit.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Verhältnismäßigkeit groß geschrieben. Die Gutachter des Landes wollen in Stuttgart ein Maximum an Ausnahmen zulassen, für Anwohner, Handwerker, nachgerüstete Diesel. Das Resultat ist ein Fahrverbot light, das – ergänzt durch Investitionen in künftige technische Lösungen – konsensfähig sein sollte.