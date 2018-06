Stuttgart Fachkräftemangel: Grüne und BWIHK ziehen an einem Strang

Fachkräftemangel: Grüne und BWIHK ziehen an einem Strang

Stuttgart / DPA

Um dem Fachkräftemangel in der baden-württembergischen Wirtschaft entgegenzuwirken, haben sich die Grünen im Landtag und der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) zusammengetan. Dabei sei ein Zuwanderungsgesetz, das sich am Bedarf des Arbeitsmarktes orientiere, von zentraler Bedeutung, bemerkten Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke, BWIHK-Geschäftsführer Michael Alpert und die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Andrea Lindlohr, nach einem Treffen am Samstag.

