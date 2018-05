Zulagen-Affäre Ex-Rektorin wehrt sich gegen Rauswurf

Ausschuss durchleuchtet die Affäre

Die Beamtenhochschule in Ludwigsburg ist seit Jahren wegen umstrittener Professoren-Zulagen in den Schlagzeilen. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags versucht, Licht in die Vorgänge um die Gewährung von Extra-Zahlungen an der Hochschule zu bringen. Dabei interessiert auch das Krisenmanagement der Ministerin Theresia Bauer (Grüne) dpa