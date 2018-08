Stuttgart/Berlin Etwas mehr Sozialwohnungen im Südwesten

Stuttgart/Berlin / DPA

Die Zahl der Sozialwohnungen für Menschen mit geringem Einkommen ist im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg leicht gestiegen. Ende 2016 waren es 57 400 mietgebundene Wohnungen für Bedürftige, im Jahr darauf rund 58 000, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart sagte. Bundesweit sank die Zahl im vergangenen Jahr weiter. 2017 gab es nur noch 1,223 Millionen Wohnungen mit Mietpreisbindung - rund 46 000 weniger als im Vorjahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Im Jahr 2006, als mit einer Reform die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau vom Bund auf die Länder überging, waren es noch rund 2,1 Millionen. Allerdings war die Zahl schon in den Jahren zuvor gesunken - 2002 gab es noch 2,5 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland.

Solche Wohnungen werden in Deutschland in der Regel von kommunalen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder privaten Investoren gebaut. Diese bekommen gute Darlehensbedingungen oder einen Zuschuss. Dafür sind die Wohnungen dann mietpreisgebunden, also relativ günstig. Sie dürfen nur an bestimmte Menschen vermietet werden, etwa an Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein.

