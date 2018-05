Heilbronn Erweiterung von Polizeipräsidium Heilbronn: Bau ab Ende 2018

Heilbronn / DPA

Das Polizeipräsidium in Heilbronn wird Ende des Jahres erweitert. Die gesamten Baukosten liegen bei rund 26,5 Millionen Euro, wie das baden-württembergische Finanzministerium am Montag anlässlich der Baufreigabe mitteilte. „Mit dem Erweiterungsbau bekommt das Polizeipräsidium Heilbronn ein topausgestattetes Führungs- und Lagezentrum“, sage Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut Mitteilung. „Damit wird die Polizei polizeiliche Groß- und Einsatzlagen künftig noch besser bewältigen.“

Mit den Arbeiten am Erweiterungsbau soll den Angaben zufolge Ende 2018 begonnen werden. Das Gebäude soll 2022 fertiggestellt werden. Es wird demnach als sechsgeschossiger quadratischer Bau in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion Heilbronn gebaut und im Erdgeschoss daran angebunden. Nach der Fertigstellung soll das Polizeipräsidium Heilbronn an zwei Standorten untergebracht sein, hieß es. Bislang sind es vier.