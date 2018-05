Banken Erster Geldautomat Deutschlands in Tübingen

Erster Geldautomat Deutschlands in Tübingen

Lochkarte und Schlüssel waren nötig, damit Kunden 1968 am ersten Geldautomaten Geld abheben konnten. © Foto: Lena Müssigmann/dpa

Tübingen / Moritz Hagemann

Hartmut Krumm muss nicht lange suchen. Der langjährige Mitarbeiter der Tübinger Kreissparkasse (1964 bis 2006) weiß noch genau, wo das Ding in der Filiale gestanden hat am 27. Mai 1968. „Das sieht man auch“, sagt Krumm. „Die Steine haben heute eine andere Farbe.“ Es war ein schöner Frühlingstag, als die Sparkasse vor 50 Jahren den ersten Geldautomaten Deutschlands in Betrieb nahm.

So schrieben die Tübinger Geschichte. Vor allem dank des damaligen Vorstandsmitglieds Elmar Jauch. Er war mit 33 der Jüngste einer Chef-Etage im Bereich des württembergischen Giro-Verbandes und hatte ein Auge für Technik. „Er hat die Einführung entscheidend vorangetrieben“, sagt der heutige Vorstandssprecher Klaus Rein. Elf Monate zuvor war in London der erste Geldautomat weltweit aufgestellt worden. Während die Briten das groß feierten, entschieden sich die Tübinger „für die schwäbische Eröffnungsvariante“, wie Rein es nennt. Kein Tamtam, kein Fest.

Nutzen konnten den Automaten nur 1000 auserwählte Kunden, „Zahnärzte, Ärzte, Architekten, Universitätsangestellte, Professoren, Lehrer“. So steht es in einem Erfahrungsbericht von 1969. So wollte die Bank sichergehen, dass die Kunden auch über Geld verfügen, das sie abheben können. „Da gab’s ja noch keinerlei Dispositionen“, sagt der 71-jährige Krumm. Heißt: Die Kunden konnten abheben, selbst wenn das Konto leer war.

Dafür mussten sie aber einen großen Doppelbartschlüssel, einen gelochten Plastikausweis und Auszahlungsbelege in Form von Lochkarten mitbringen. Zehn Lochkarten bekam jeder, damit konnten 1000 D-Mark abgehoben werden. Waren die verbraucht, mussten neue bestellt werden.

Es gab keinen Versuch, den Automaten zu knacken und das Geld zu rauben. Nach zehn Monaten hatten 125 Menschen den neuen Automaten genutzt. Unter der Woche waren insgesamt 600 D-Mark pro Tag geholt worden, am Wochenende bis zu 3000.

„Die Idee war damals richtig, aber die Technik einfach zu umständlich“, sagt Rein. „Es muss einfach und bequem sein. Das war es nicht.“ Der Automat war knapp drei Jahre später wieder weg. Er stammte damals von der Tresorfirma Ostertag, das Innenleben kam von Telefunken. Rein hat Nachforschungen angestellt, wo der Automat heute ist. Sein Ergebnis: „Er ist garantiert verschrottet worden.“

Im September 1982 ging dann in Tübingen der erste Geldautomat in Betrieb, der mit einer EC-Karte genutzt werden konnte. Die Kreissparkasse Köln hatte damals den ersten Automaten aufgestellt, der direkt am Banknetz hing. Diese Technik hat sich durchgesetzt.

Mittlerweile gibt es rund 60 000 Automaten in ganz Deutschland. In keinem europäischen Land ist die Dichte größer. „Der Geldautomat hat unter dem Strich viele Filialen verdrängt“, sagt Rein. Eine Maschine koste die Sparkasse heute im Schnitt 80 000 Euro Anschaffungskosten. Wie teuer der Automat 1968 war? Darüber gebe es keine Informationen mehr. Bleibt die Frage: Ist der Geldautomat wieder ein Auslaufmodell? „Ich glaube, dass er seinen Zenit überschritten hat“, sagt Rein. Die Digitalisierung führe dazu, dass bargeldloses Bezahlen immer populärer wird.