Die erste digitale Landesvertreterversammlung des Naturschutzbund Nabu Baden-Württemberg hat Johannes Enssle als Landesvorsitzenden bestätigt. Der 38-jährige studierte Forstwirt sowie Natur- und Klimaschutzexperte, der seit 2016 die Geschicke des mehr als 115 000 Mitglieder starken Naturschutzverbandes leitet, erhielt 99 Prozent der Stimmen, wie der Nabu am Samstag mitteilte. „Wir haben als Nabu noch viel vor und werden auch weiterhin unseren vollen Einsatz bringen, um Natur- und Klimaschutz in Baden-Württemberg voranzubringen“, sagte Enssle am Samstag in Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mahnte in einer Videobotschaft zu Mut und Zusammenhalt: „Natur- und Artenschutz sind nicht die Aufgabe einiger Weniger. Sondern gehen uns alle an.“