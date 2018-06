Stuttgart Eltern sammeln 25 000 Unterschriften

Stuttgart / DPA

Stress, wenig Zeit für Hobbys und abnehmende Studierfähigkeit - das sind aus Sicht einer Elterninitiative Folgen des achtjährigen Gymnasiums für Schüler. Fundierte Bildung und ein „gesundes Großwerden“ bräuchten mehr Zeit als die an den meisten Gymnasien üblichen acht Jahre, betonten die beiden Initiatorinnen einer Online-Petition für die flächendeckende Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) am Donnerstag in Stuttgart. Die beiden Mütter von Kindern im achtjährigen Gymnasium, Corinna Fellner und Anja Plesch-Krubner, starteten die Initiative nach eigenen Worten vom Küchentisch aus. Nach drei Monaten fanden sie bereits mehr als 25 000 Unterstützer. Mit ihrer Aktion wollen sie die Politik im Land aufrütteln und die politische Diskussion über G9 reaktivieren.

