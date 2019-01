Leitartikel Roland Muschel zur Lage in der Landes-CDU Eisenmann oder Strobl?

Leitartikel Roland Muschel zur Lage in der Landes-CDU

Stuttgart / Roland Muschel

Als eine Sonntagszeitung behauptete, in der CDU Baden-Württemberg gebe es Pläne, Friedrich Merz als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 zu gewinnen, konnte Thomas Strobl das getrost als haltloses Gerücht abtun. Spekulationen, dass Kultusministerin Susanne Eisenmann ihm die Spitzenkandidatur streitig machen könnte, muss er dagegen ernst nehmen.

Allem Anschein nach tut Strobl das auch. Die scharfen Angriffe seines Generalsekretärs Manuel Hagel auf die Grünen im Streit um Dieselfahrverbote sollen ja nicht nur das CDU-Profil schärfen und davon ablenken, dass Grenzwerte und Messstellen-Standorte unter CDU-Regierungen festgelegt worden sind. Der Konflikt soll auch den Fokus der Berichterstattung von innerparteilichen Kabalen wegrücken. Das äußere Feindbild soll den inneren Zusammenhalt stärken. Diese Taktik dürfte indes allenfalls bis zum 26. Mai aufgehen, dem Tag der Europa- und Kommunalwahlen.

Strobl hat sich unbestrittene Verdienste um den Landesverband erworben. Als die Südwest-CDU nach der Wahl 2016 am Boden lag, hat er seine Berliner Karriere für das Wagnis in Stuttgart eingetauscht. Er hat den taumelnden Landesverband als Juniorpartner in die Koalition mit den Grünen geführt – und konsolidiert. Trotz seiner Steherqualitäten stellen sich viele Christdemokraten die S-Frage: Wäre Strobl der richtige Spitzenkandidat für die Wahl 2021?

Denn vom Anspruch, wieder klar stärkste Partei im Land zu werden, ist die CDU noch weit entfernt. Als Vize-Regierungschef steht der 58-Jährige im Schatten des grünen Landesvaters Winfried Kretschmann. Als Innenminister versucht er mit Vorstößen zur Verschärfung des Asyl- und Polizeirechts die konservative Seele zu streicheln. Aber eine mit der eigenen Fraktion und den anderen CDU-Ministerien abgestimmte Gesamtstrategie ist nicht erkennbar. Die Grünen agieren viel geschlossener. Und Kretschmann raumgreifender, indem er mal den Bewahrer des Dialekts, mal den Retter des Föderalismus, dann wieder den Freund der Industrie gibt. Strobl hätte diese Chancen auch, er nutzt sie nur zu selten.

Die Rückeroberung der Villa Reitzenstein trauen daher viele eher Eisenmann zu. Strobl hat die 54-Jährige gegen Widerstände in der Fraktion ins Kabinett geholt. Sie hat es seither verstanden, Vorbehalte der Abgeordneten zu zerstreuen, er nicht. Mit ihrer resoluten Art begeistert sie viele Konservative. Zugleich verstört sie damit nicht wenige Lehrer und Eltern. Ihre Chancen, ein mögliches Duell gegen Strobl zu gewinnen, stehen gut. Wie sie bei der Gesamtwählerschaft abschneiden würde, ist schwieriger zu beantworten. Eisenmann und Strobl gelten als befreundet. Wer denkt, deshalb sei ein Duell undenkbar, irrt. Niemand kommt ganz nach oben, weil er Chancen auslässt.

Bei den Grünen gibt es keine Alternative zu Kretschmann, jedenfalls keine nur halbwegs gleichwertige. Es spricht daher viel dafür, dass er 2021 erneut antritt. Dann wird es für die CDU ohnehin schwer, egal wer sie in den Wahlkampf führen wird.

