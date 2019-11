Die CDU-Spitzenkandidatin für die baden-württembergische Landtagswahl, Susanne Eisenmann, hat dem grünen Koalitionspartner in der Klimapolitik ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Baden-Württemberg habe seit acht Jahren einen grünen Ministerpräsidenten, seit acht Jahren einen grünen Umweltminister und seit acht Jahren einen grünen Verkehrsminister - und „verfehlt seine selbst gesetzten Klimaziele seit diesem Zeitraum krachend - Jahr für Jahr“, sagte Eisenmann bei einer Podiumsdiskussion der „Stuttgarter Nachrichten“ am Donnerstagabend in Stuttgart. „Also alles richtig kann ja auch nicht laufen mit der Kernkompetenz unserer grünen Parteifreunde.“ Man werde an Fakten und Taten gemessen.

Baden-Württemberg wird seine Klimaschutzziele für 2020 verfehlen. Eigentlich sollten die Treibhausgasemissionen bis dahin im Vergleich zu 1990 um 25 Prozent sinken. Das Ziel wird voraussichtlich bei weitem verfehlt.

