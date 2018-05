Verkehr Ein Semesterticket für das ganze Land?

Stuttgart/Ulm / David Nau

Mit Bus und Bahn durch ganz Baden-Württemberg: Ein landesweites Ticket für Studierende könnte bald kommen.

Wer in Tübingen studiert, der kennt Bempflingen ziemlich gut. Die kleine Gemeinde im Neckartal zwischen Metzingen und Nürtingen markiert nämlich die Grenze zwischen dem Tarifgebiet des Verkehrsverbunds Neckar-Alb-Donau (Naldo) und dem Tarifgebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Bis nach Bempflingen können Tübinger Studierende, wenn sie auf dem Weg nach Stuttgart sind, also mit ihrem Semesterticket fahren. Danach wird es kompliziert. Wer regelmäßig auf der Strecke zwischen der Landeshauptstadt und der Unistadt pendelt, der muss ein ziemlich teures Anschlussticket zusätzlich zu seinem Semesterticket kaufen. Wer nur sporadisch fährt, braucht ab Bempflingen ein gültiges VVS-Ticket.

Damit könnte bald Schluss sein. Denn die Landesastenkonferenz, die oberste Vertretung der Studierenden in Baden-Württemberg, hat ein Konzept für ein landesweit gültiges Semesterticket erarbeitet. „Unser Vorschlag macht die Studierenden unkomplizierter und günstiger mobil“, sagt Niklas Anner, Sprecher des Arbeitskreises „Landesweites Semesterticket“.

Dreistufiges Modell

Wie soll das geplante landesweite Semesterticket genau funktionieren? Vorgesehen ist ein dreistufiges Modell, in dem die Stufen aufeinander aufbauen:

In der ersten Stufe zahlen die Studenten 71,75 Euro pro Semester und können dafür werktags ab 18 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen 24 Stunden lang in ganz Baden-Württemberg unterwegs sein. Diese Stufe nennen die Macher „Solidarteil“, sie ist für alle Studenten Pflicht, das Geld wird automatisch eingezogen.

Wollen die Studenten zusätzlich in ihrem Verkehrsverbund, also in Tübingen zum Beispiel im Naldo, den ganzen Tag unterwegs sein, dann kommt zu den Kosten aus Stufe 1 noch der Preis für das lokale Semesterticket dazu.

Das landesweite Komplettpaket bekommen die Studierenden erst in Stufe 3. Das kostet weitere 198,25 Euro mehr – dafür kann man zu jeder Zeit in ganz Baden-Württemberg Bus und Bahn fahren.

Die Idee eines landesweiten Semestertickets finden auch die Kritiker des Vorstoßes gut. Allerdings sei der ausgehandelte Kompromiss „wenig ansehnlich“, kritisiert der FDP-nahe Landesverband Liberaler Hochschulgruppen. „Lieber kein Ticket, als dieses Ticket“, sagt dessen Sprecher Maximilian Möws. Die Liberalen stören sich vor allem an den hohen Kosten. „Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist das Ticket sehr teuer und man bekommt weniger“, sagt Möws.

In Nordrhein-Westfalen gebe es zum Beispiel ein landesweites Semesterticket, das bereits im Semesterbeitrag enthalten sei. Je nach Universität rangiert dieser Beitrag zwischen 250 und 320 Euro. Anner meint, man könne die Ticketpreise nicht vergleichen. In Baden-Württemberg seien die Strukturen völlig andere als in NRW. „Wir haben mit über 20 regionalen Verkehrsverbünden zu tun, die alle wirtschaftlich arbeiten wollen“, sagt Anner, der Mitglied der SPD-nahen Juso-Hochschulgruppe ist.

Außerdem, kritisiert Möws, sei das geplante Ticket für einen Teil der Studenten im Land unattraktiv. „Studiert man nicht zufällig im Herzen von Baden-Württemberg, sondern in einer der vielen Grenzunis, wie Heidelberg oder Ulm, nützt einem die Mobilität im ganzen Land nur wenig“, sagt er.

Die studentische Initiative ist bereits weit gekommen. Im Jahr 2011 wurde die Idee erstmals formuliert, die ersten Verhandlungen mit den Verkehrsverbünden scheiterten 2013. Nach neuen Verhandlungen, steht nun ein Kompromiss im Raum, dem die Verkehrsverbünde bereits grundsätzlich zugestimmt haben. Auch das Verkehrsministerium und das Wissenschaftsministerium haben grünes Licht gegeben.

Niklas Anner hätte sich von der Landesregierung allerdings mehr Einsatz gewünscht. In Gesprächen mit den Verkehrsbetrieben hätten die Studenten einen schweren Stand gehabt. „Es wäre gut gewesen, wenn die Landesregierung die Vermittlerrolle eingenommen hätte, um ein Gleichgewicht herzustellen“, sagt er.

Ob das Ticket tatsächlich kommt, entscheiden letztlich aber die Verkehrsverbünde. Als Bedingung für die Einführung wollen sie zunächst eine Urabstimmung unter allen Studierenden im Land. Machen mindestens 10 Prozent mit und sprechen sich mindestens zwei Drittel für den Vorschlag aus, dann soll der Fahrschein kommen.

Bempflingen würde dann seine besondere Rolle verlieren.