Oldietreffen Edles Blech aus dem Ostblock

877 Trabis tuckern durch den Südwesten

Der Trabant aus Zwickau ist nicht nur von herausragender Bedeutung für die individuelle Motorisierung in der DDR, das Auto gilt auch als Symbol einer erstarrten Wirtschaft. In dem „Volkseigenen Betrieb“ wurden von 1958 bis 1991 rund 3,1 Millionen Zweitakter gefertigt. Heute sind in Deutschland noch 35 420 „Trabis“ unterschiedlicher Typen angemeldet, davon 877 in Baden-Württemberg.

Viele Besitzer haben sich zu „Trabi-Clubs“ zusammengeschlossen und unternehmen gemeinsame Ausfahrten – etwa zu dem „Ostalgie“-Treffen in Sinsheim. hgf