Im Tauziehen um eine Grundsteuerreform sieht Baden-Württemberg Fortschritte, aber noch einen langen Weg bis zu einer Einigung. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte am Donnerstag nach den Beratungen mit den Ressortkollegen in Berlin, die Eckpunkte für eine Reform seien weiterentwickelt worden. Sie bildeten eine gute Grundlage dafür, dass das Bundesfinanzministerium einen Gesetzentwurf erarbeiten könne. „Nach einer Einigung innerhalb der Bundesregierung muss dieser möglichst zeitnah im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens in den Bundesrat eingebracht werden.“

Es sei aber noch ein langer Weg, bis Bundestag und Bundesrat die Reform der Grundsteuer beschließen könnten. „Im Gesetzgebungsverfahren müssen viele Detailfragen geklärt werden.“ Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte wesentliche Fortschritte bei den Verhandlungen gesehen. Bayern hat aber weiter grundsätzliche Bedenken. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte, das Land werde dem Modell, das nun auf dem Tisch liege, nicht zustimmen. Die Grundsteuer ist mit Einnahmen von 14 Milliarden Euro im Jahr eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen einer veralteten Bemessungsgrundlage eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt. Die Grundsteuer wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke sowie auf landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben. Sie wird über die Nebenkosten auch an Mieter weitergegeben.

Hintergrund-Informationen zur Grundsteuer

Eckpunktepapier Grundsteuerreform 1.02.19