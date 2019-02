Justiz Drei Freisprüche und zwei Mal Bewährung

Stuttgart/Oberndorf / Petra Walheim

Mit drei Freisprüchen und zwei Bewährungsstrafen gegen frühere Mitarbeiter ist am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen den Waffenhersteller Heckler & Koch zu Ende gegangen. Den Ex-Mitarbeitern war vorgeworfen worden, illegale Waffenexporte nach Mexiko ermöglicht zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein. Von Heckler & Koch wurden 3,7 Millionen Euro eingezogen. Dies entspricht dem Wert der 4219 G36-Gewehre, die illegal nach Mexiko geliefert wurden.

Die 13. Große Wirtschaftsstrafkammer ist nach 28 Verhandlungstagen zu der Erkenntnis gekommen, dass zwei ehemalige Geschäftsführer und Ausfuhrverantwortliche, darunter der frühere Präsident des Landgerichts Rottweil, Peter B., sowie ein stellvertretender Vertriebsleiter von Heckler & Koch freizusprechen sind.

Der ehemalige Vertriebsleiter Ingo S. wurde „wegen bandenmäßiger Ausfuhr von Gütern aufgrund erschlichener Genehmigung nach dem Außenwirtschaftsgesetz in mehreren Fällen“ zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die frühere Sachbearbeiterin Marianne B. erhielt wegen Beihilfe dazu eine Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Beide Angeklagte sollen nach Meinung der Kammer daran beteiligt gewesen sein, dass jahrelang sogenannte Endverbleibserklärungen manipuliert wurden. Die Erklärungen sollten sicherstellen, dass die Waffen in den unproblematischen mexikanischen Regionen bleiben. Stattdessen sind sie aber in Unruheprovinzen aufgetaucht, in die keine Waffen geliefert werden dürfen. Da sie manipuliert wurden, seien die Genehmigungen für die Waffenexporte nach Mexiko „erschlichen“ worden, so das Gericht.

Rüstungsgegner Jürgen Grässlin, der das Verfahren mit seiner Strafanzeige 2010 angestoßen hatte, sieht den Prozess trotz der Freisprüche als Erfolg. Zum ersten Mal sei Heckler & Koch des illegalen Waffenhandels überführt worden.