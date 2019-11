Während am Konjunkturhimmel dunkle Wolken aufziehen, sonnt sich die Landesregierung noch einmal im Glanz scheinbar stetig sprudelnder Steuerquellen. Die Koalition leistet sich gar den Luxus, an diesem Mittwoch mit zwei offenen Flanken in die Landtagsdebatte um den Doppelhaushalt 2020/21 zu ziehen u...