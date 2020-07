Bildungsverbände im Land beklagen erhebliche Rückstände bei der Digitalisierung der Schulen im Südwesten. Die meisten Schulen sehen sich nicht oder nur bedingt in der Lage, beim jetzigen Stand der Digitalisierung Fernunterricht zu betreiben, wie eine von den Verbänden initiierte Umfrage unter öffentlichen Schulen im Land ergab. Auch beim digitalen Lernen im Präsenzunterricht gibt es demnach Probleme.

Fehlende Infrastruktur und nur bedingt gutes Internet an den Schulen in BW

An nur 0,5 Prozent der Schulen sei jeder Schüler mit einem Endgerät ausgestattet - etwa einem Laptop oder Tablet-Computer. Dies habe eine Befragung von öffentlichen Schulen im ganzen Land ergeben. Viele Schulen verfügten zwar über eine Breitbandverbindung, aber nur 7,5 Prozent der Schulen besäßen Hochgeschwindigkeitsinternet. Die meisten Schulen sähen sich nicht, oder nur bedingt, in der Lage, Fernunterricht zu betreiben.

Digitalisierung? „Bestenfalls Einäugige unter Blinden“

Generell mangelt es den Verbänden zufolge vielerorts an Geräten, an schnellem Internet und WLAN-Zugang. Von einer 1-zu-1-Ausstattung mit digitalen Geräten seien die Schulen weit entfernt. „Der genaue Blick auf die Schulrealität zeigt, dass selbst die angeblichen Vorreiter in diesem Thema bestenfalls Einäugige unter Blinden sind“, kritisierte Volker Arntz vom Verein für Gemeinschaftsschulen. „Geräte alleine reichen nicht, wir brauchen auch eine zeitnahe und hochwertige Befähigung aller Beteiligten für das digitale Arbeiten an unseren Schulen“, forderte die GEW-Landeschefin Doro Moritz.

Scharfe Kritik an Eisenmann: Digitalisierung an Schulen vernachlässigt

Die Verbände warfen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Montag schwere Versäumnisse vor. „Leitlinien und Qualitätskriterien für den Fernlernunterricht helfen in keiner Form, weil sie von den Schulen nicht erfüllt werden können“, kritisierte Matthias Wagner-Uhl vom Verein für Gemeinschaftsschulen. Eisenmann habe das Thema Digitalisierung sträflich vernachlässigt und müsse nun nacharbeiten.

Die Initiative geht aus vom Berufsschullehrerverband, der Bildungsgewerkschaft GEW, dem Grundschulverband, dem Verband Bildung und Erziehung VBE und dem Verein für Gemeinschaftsschulen.