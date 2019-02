Grün-Schwarz Diesel, Demos, Sticheleien: Warum Grün-Schwarz Dauerkrach hat

Stuttgart / Roland Muschel

Der CDU-Kreisverband Stuttgart wird weiter gegen die von der grün-schwarzen Landesregierung infolge eines Gerichtsurteils in die Wege geleiteten Dieselfahrverbote auf die Straße gehen. Zusammen mit der FDP und den Freien Wählern hat der Kreisverband bereits drei weitere Demo-Termine angemeldet: Am 16. März, am 13. April und am 18. Mai plant die CDU demnach, in der Landeshauptstadt wieder lautstark die Abschaffung der dort seit Januar geltenden flächendeckenden Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter einzufordern. Die Teilnehmer dürften dabei, wie bei der ersten von der CDU mitveranstalteten Pro-Diesel-Demo am 9. Februar, auch wieder den grünen Landesverkehrsminister Winfried Hermann ins Visier nehmen.

Der Koalitionsfriede zuletzt

Dem Ministerpräsidenten missfällt das Vorgehen des Stuttgarter CDU-Kreisvorsitzenden Stefan Kaufmann zwar. „Das wirkt sich nicht gut auf die Atmosphäre in der Koalition aus. Der demonstriert ja zusammen mit der Opposition gegen die eigene Regierung“, echauffierte sich Winfried Kretschmann erst vergangene Woche. Aber Kaufmann ficht die Kritik aus der Villa Reitzenstein nicht an. „Erst die Stadt, dann das Land, dann der Koalitionsfriede“, gab der Bundestagsabgeordnete am Montag gegenüber dieser Zeitung als Marschroute seines Kreisverbands aus.

An diesem Dienstag will die Landesregierung darstellen, wie sie die Ausweitung der Fahrverbote auf Euro-5-Diesel ab 2020 noch zu verhindern gedenkt. Doch ob das Maßnahmenpaket ausreichen wird, den Koalitionsfrieden dauerhaft wieder herzustellen, gilt als offen. Nicht nur, weil die Stuttgarter CDU sowie CDU-Landtagsabgeordnete wie der Wirtschaftsexperte der Fraktion, Claus Paal, auch das geltende Euro-4-Verbot wieder rückgängig machen wollen. Insgesamt sind in den vergangenen Tagen zu viele Verletzungen entstanden, als dass Kretschmann und sein CDU-Vize Thomas Strobl davon ausgehen können, dass die zweite Reihe nach den jüngsten Vorkommnissen einfach wieder zur Tagesordnung übergehen wird.

Der Ludwigsburger Grünen-Landtagsabgeordnete Jürgen Walter etwa hat dieser Tage den Teilnehmern der Stuttgarter CDU-Kundgebungen empfohlen, doch besser „vor den Werken von VW oder dem Wahlkreisbüro von Steffen Bilger zu demonstrieren“. Ein Seitenhieb auf den Ludwigsburger Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, der via Twitter zurückgiftete: Dass Walter zur Demo vor seinem Wahlkreisbüro auffordere sei unfair. Denn: „Wo kann ich dann die Gegen-Demo machen? Er hat ja nicht mal ein Büro in seinem Wahlkreis.“

Kleine Gemeinheiten unter Freunden? Oder eher Ausweis dafür, dass sich Grüne und CDU zwischen Diesel und Demos in dem Jahr, in dem sie sich bei der Europa- und Kommunalwahl Ende Mai in Baden-Württemberg gegenseitig Stimmen abjagen wollen, im Dauerclinch einrichten? Dass der Landesvize der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung MIT, Daniel Hackenjos, für den grünen Verkehrsminister Hermann wegen der Dieselfahrverbote offenbar ein Plätzchen im Gefängnis für angemessen hielte, und dass der Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Joachim Pfeiffer die Grünen als „Öko-Stalinisten“ bezeichnet hat, hat beim Koalitionspartner auf Landesebene bis hin zu Ministerpräsident Kretschmann für Entsetzen und Verärgerung gesorgt. CDU-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Strobl aber sah sich auch am Montag nicht bemüßigt, die Hardliner in den eigenen Reihen zur Ordnung zu rufen: „Sie werden immer eine große Bandbreite an Äußerungen haben. Die haben Sie in jeder anderen Partei auch.“

Er räume jedoch ein, dass die CDU manchmal etwas ungeduldig sei, wenn es um die Verhinderung von Fahrverboten gehe. „Für diese Ungeduld gibt es aber Gründe.“ Es folgte das Lamento, dass die CDU Hermann bei dem Thema erst zum Jagen habe tragen müsse, was dieser wiederum heftig bestreitet.

Doch nicht nur beim Diesel versuchen die Koalitionäre, sich auf Kosten der Partner zu profilieren. Die fast schon genüsslich zelebrierten Streitthemen reichen inzwischen von der Ganztagsbetreuung an Schulen über ein neues Klimaschutzgesetz bis hin zur Frage, ob Bürgerbegehren bei der Ausweisung neuer Baugebiete abgeschafft werden sollen. Dabei hat die heiße Phase des Europa- und Kommunalwahlkampfs noch gar nicht begonnen.