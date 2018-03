Weinsberg Deutschlands älteste Weinbauschule wird 150

Nicht nur im Weinberg oder im Keller, auch in den Laboratorien lernen die Absolventen der Weinbauschule in Weinsberg alles, was an Theorie und Praxis für den Beruf notwendig ist. Nach bestandener Prüfung finden sie leicht Anstellungen bei Betrieben im In- und Ausland. © Foto: LVWO Weinsberg/PR