Details zu der Dachbesetzung des DGB-Hauses von fünf mutmaßlich rechtsextremen Aktivisten in Stuttgart bleiben weiterhin aus. Die genauen Hintergründe der Tat und wie die Verdächtigen auf das Vordach gekommen sind, seien bislang nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Dachbesetzer hatten am Samstag ein Transparent am Haus des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) aufgehängt und mit Bengalos rote Farbe gesprüht. Die Polizei rechnete die Gruppe dem „rechten Spektrum zu“. Auf einem Twitter-Account, der sich der sogenannten Identitären Bewegung (IB) zurechnet, wurde ein Foto der Aktion mit Transparent veröffentlicht. Der DGB sprach von einem „feigen Anschlag“ auf das Willi-Bleicher-Haus und verurteilte ihn scharf.