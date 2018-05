Land am Rand Der Urlaub im Südwesten wird digital

Stuttgart / Roland Müller

Es gibt ja eine Vorstellung von Urlaub, die eine Rückkehr ins Analoge beinhaltet: Der Startup-Manager, der Laptop und Smartphone zurücklässt und vor der Blockhütte in Alaska Feuerholz hackt. Der Medienfuzzi, der sich ohne digitale Nabelschnur in den Gassen Havannas verliert, um das authentische Leben mit allen Sinnen aufzusaugen.

Blicken wir der Wahrheit ins Auge: So romantisch das sein mag – es ist total von gestern. Der Urlaub der Moderne ist vernetzt bis zum Gehtnichtmehr: Das Navi zeigt den Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit, Restaurants sucht man per Bewertungsportal aus, Urlaubsfotos und -videos landen in Echtzeit auf „Instagram“. Und wehe, der Akku macht schlapp!

Das ist auch der Landesregierung klar. Sie hat den Wettbewerb „Tourismus digital“ ausgerufen. 111 Teilnehmer reichten Ideen ein, sechs Finalisten werden am 11. Juni in Nürtingen um den Titel streiten. Da tritt dann die Handy-App „Baden-Württemberg zum Mitnehmen“ an gegen das „digitale Hotel“ oder „#Makemake, die Zukunfts-­App“. Der Sieger darf 100 000 Euro einstreichen. Allen Projekten gemein ist, dass sie den Urlauber an die Hand nehmen. Sie flüstern in sein Ohr, was er da gerade Schönes am Schwarzwaldwegesrand sieht oder blenden virtuell ins Stadtbild ein, was einst war oder sein wird.

Doch was ist mit Menschen, die das alles für blöden virtuellen Hokuspokus halten? Denen empfehlen wir hiermit den Weg ins Urweltmuseum in Holzmaden (Kreis Esslingen). Bei den Fossilien dürften sie sich ganz wohlfühlen.