Land am Rand Der maritime Nebel

Land am Rand

Friedrichshafen / Simon Wagner

Wellenrauschen, eine leichte Brise, der Blick über das endlos erscheinende Meer. Es gibt wahrlich ungastlichere Konferenzorte als Norddeutschlands Hafenstädte. Wenn dann auch noch, wie auf der „Nationalen Maritime Konferenz“ Akteure der seegebundenen Wirtschaft sowie Vertreter aus Politik, Gewerkschaft und Wissenschaft zusammenkommen, bietet sich ein Tagungsort – nah am Wasser gebaut – ja fast schon an. Doch nach zehn Jahren der immer gleichen Kulisse sind die Teilnehmer ihrer offenbar überdrüssig geworden.

Während der letztmaligen Zusammenkunft jedenfalls beschlossen sie, sich im kommenden Frühjahr erstmalig im Binnenland zu treffen. Im Rennen war unter anderem Duisburg. Zugegeben, es braucht manch geistigen Klimmzug, um zu erkennen, warum eine maritime Konferenz ausgerechnet im staubigen Ruhrpott abgehalten werden müsste. Der Hinweis auf den größten europäischen Binnenhafen immerhin kann helfen.

Als fast schon naheliegend erscheint da die nun verkündete Wahl: Friedrichshafen am Bodensee soll es jetzt also sein. Da fällt es einem fast schon wie (Fisch-)Schuppen von den Augen. Sind die Schwaben nicht zu Recht stolz auf ihr schwäbisches Meer(le)? Nur hätte man sich vielleicht auch über den Zeitpunkt der Konferenz Gedanken machen müssen. Statt dem Frühjahr wäre wohl der Herbst die bessere Wahl gewesen. Wenn an der schwäbischen Küste, wie jetzt, Nebelfelder den Blick auf die Schweizer Berge verdecken, gelingt selbst dort der Blick über das endlos erscheinende Meer.