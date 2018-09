Laichingen Denkmal für britische Weltkriegspiloten geschändet

Laichingen / DPA

Unbekannte haben bei Laichingen (Alb-Donau-Kreis) eine Gedenktafel für dort abgestürzte britische Bomberpiloten geschändet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Erläuterung auf einer Metalltafel, dass ein deutsches Kampfflugzeug den britischen Lancaster-Bomber im März 1945 abschoss, in schwarzer Schrift mit dem Kommentar „gut so“ versehen. Zudem wurde „Bravo!“ in die Tafel geritzt, die nahe der Absturzstelle steht. Ein Satz, wonach die Briten im Kampf gegen den Nationalsozialismus umkamen, wurde schwarz durchgestrichen.

Auf der 2015 vom Laichinger Geschichtsverein aufgestellten Tafel wird auch der deutschen Opfer britischer Bombenangriffe gedacht. Der Verein wollte mit der Gedenktafel ein Zeichen für Versöhnung setzen.

Laichingens parteiloser Bürgermeister Klaus Kaufmann verurteile die Schmierereien. Rechtes Gedankengut sei „ein Problem in Teilen unserer Gesellschaft generell“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. Umso wichtiger sei es, „dass wir wieder besonderes Augenmerk auf Aufklärung über unsere Geschichte schon in den Schulen legen, um den Geschichtsleugnern keinen Raum zu geben“. Jüngst hatten Unbekannte drei Hakenkreuze auf Kirchenbänke des Ulmer Münsters gemalt.

