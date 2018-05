Bildung Datenschutz sorgt für Streit in Schulverwaltung

Stuttgart / Roland Müller

Dass die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25. Mai in Kraft tritt, ist seit zwei Jahren bekannt. Die aktuelle hektische Betriebsamkeit in der Schulverwaltung lässt da manchen Beteiligten spotten. „Man hatte genug Zeit, sich darum zu kümmern“, sagt Bernd Saur, Chef des Philologenverbands im Südwesten. „Jetzt musste alles hopplahopp gehen.“ Auch Matthias Schneider, Geschäftsführer der Lehrergewerkschaft GEW moniert, das Kultusministerium habe das Thema „einfach verschlafen“. „Der Unmut bei den Schulleitungen ist groß.“

Missverstandene Schreiben, Verweigerungshaltungen, Dienstbesprechungen bis zur letzten Minute: Zumindest die Chronologie der Ereignisse scheint den Kritikern recht zu geben – auch wenn „Handreichungen“ zum Thema schon seit Sommer 2017 bereitstehen. Richtig in Gang kam die Debatte aber erst mit einem Brief aus dem Ministerium an die Schulamtsleiter im Februar 2018 – und gipfelte in einer Besprechung am 15. Mai, die von Teilnehmern als „lebhaft“ und „laut“ geschildert wird.

Knackpunkt des Streits ist die Benennung von Datenschutzbeauftragten. Sie sollen die im Gesetz vorgesehenen, umfangreichen Prüf-, Dokumentations- und Informationspflichten stemmen. Ursprünglich war geplant, dass jede Schule einen Beauftragten im Kollegium findet. Doch Schulleiter sehen sich mangels Know-How und Personal außerstande – zusätzliche Stunden bekamen sie ohnehin nicht. „Aus dem umfangreichen Aufgabenkatalog wird deutlich, dass weder Schulleitungen noch Lehrkräfte dazu in der Lage sind, diese Maßnahmen umzusetzen“, schrieb die GEW-Chefin Doro Moritz an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Da war es schon Ende April. Mitte Mai schickte Saur einen „offenen Brief“ hinterher – und sprach sogar davon, dass Lehrer „remonstrieren“ könnten, also sich einer unerfüllbaren Dienstanweisung widersetzen.

Um das Problem zu lösen, sollen Datenschutzbeauftragte an Schulämtern und Regierungspräsidien die Schulen in ihrem Bereich abdecken. Mit diesem Angebot „schaffen wir eine spürbare Entlastung und kommen den Bedürfnissen der Schulen vor Ort entgegen“, teilt das Ministerium mit. Doch auch in der Schulverwaltung war der Widerwille groß, die Regierungspräsidenten sollen bis zuletzt blockiert haben.

Umgesetzt wird die Lösung nun doch – mit teils kuriosen Zügen. So ist beispielsweise im Staatlichen Schulamt Göppingen Amtsleiter Jörg Hofrichter nun auch Datenschutzbeauftragter – und das mutmaßlich bald für knapp 160 Schulen in seinem Bereich. „Die meisten benennen keinen eigenen, also übernehmen wir das“, sagte er auf Anfrage. Man tue alles, um den Schulen zu helfen. Dennoch werde es wohl in Sachen Expertise und Auslastung „schwierig“, das riesige Gebiet abzudecken. „Da müssen wir uns als Schulverwaltung mittelfristig etwas Schlaueres überlegen“, sagt Hofrichter. Im Regierungspräsidium Tübingen, das für die Gymnasien zuständig ist, wurden immerhin drei Personen für 140 Schulen benannt – „in der vergangenen Woche“, wie ein Behördensprecher sagt. Auch Fortbildungen seien in die Wege geleitet. Auch am RP sei es „eine Herausforderung das alles so umzusetzen“.

Auch der Landesbeaufragte für Datenschutz meldet Bedenken an, ob die Konstruktion trägt. „Man muss aufpassen, dass man den einzelnen Beauftragten nicht überfordert“, sagt Stefan Brink. Wenn eine Person für 100 Schulen oder mehr zuständig sei, „stellt sich die Frage, ob sie dann noch den Aufgaben gerecht wird“. Eine Variante könnte seiner Ansicht nach sein, dass die Schulen wenigstens „Koordinatoren“ bei sich benennen, die den Beauftragten zuarbeiten.

Das Ministerium verweist darauf, dass Mitarbeiter der Schulverwaltung umfangreich geschult wurden, zuletzt hätten im April „weitere, vertiefende Schulungen“ mit 110 Teilnehmern stattgefunden. Die Schulen würden mit Informationen unterstützt; vom kommenden Schuljahr an werde Datenschutz auch ins Fortbildungsangebot aufgenommen.

Offen ist, ob es doch noch zusätzliches Personal gibt – darauf hoffen Gewerkschaften und Ämter. Ganz ausgeschlossen ist das nicht: Man gehe aktuell davon aus, die DSGVO „ressourcenneutral umsetzen“ zu können, heißt es im Ministerium. „Sollte deutlich werden, dass dies für die Schulen nur schwer darstellbar ist, werden wir prüfen, ob zusätzliche Stellen beantragt werden müssen.“