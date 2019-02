Interview Das bedeutet die neue Umfrage für die CDU

Heidelberg / David Nau

Der Politikwissenschaftler Felix Hörisch sagt: „Die Umfragewerte sind eine schallende Ohrfeige für Thomas Strobl.“

Der Politikwissenschaftler Dr. Felix Hörisch forscht an der Universität in Heidelberg. 2017 veröffentlichte er gemeinsam mit Stefan Wurster eine Analyse der früheren grün-roten Landesregierung von Winfried Kretschmann.

Herr Hörisch, hat Sie die Umfrage überrascht?

Felix Hörisch: Der Trend, dass die Grünen sehr stark sind, hat sich schon länger abgezeichnet. Dass die Grünen aber inzwischen stärker sind als CDU und SPD zusammen, hätte ich nicht erwartet. Überrascht hat mich auch, dass die CDU so deutlich abgerutscht ist. Die Landespartei konnte offenbar von der Stabilisierung auf Bundesebene nicht profitieren.

Wie erklären Sie sich die schlechten CDU-Umfragewerte im Land?

Das hat mehrere Gründe. Die Südwest-CDU hat sich sehr stark für Friedrich Merz als Bundesvorsitzenden eingesetzt und damit, wenn man so will, verloren. Zum anderen lässt sich eine Schwäche des CDU-Spitzenpersonals im Land beobachten. Landeschef Thomas Strobl kann bei der Popularität von Ministerpräsident Kretschmann einfach nicht mithalten. Kretschmann ist ein wichtiger Faktor für das starke Abschneiden seiner Partei. Ohne die Schwäche der CDU wäre aber der Höhenflug der Grünen in dieser Form nicht denkbar.

Spielt auch die Position des Juniorpartners eine Rolle?

Ja, absolut. Die Position des Juniorpartners ist eine undankbare. Der kleinere Koalitionspartner hat es immer schwer, gemeinsame Erfolge für sich zu reklamieren. Die zahlen meist auf den Ministerpräsidenten ein. Man sieht jetzt bei der CDU ähnliche Entwicklungen wie bei der SPD in der ersten Legislaturperiode von Winfried Kretschmann.

Was bedeutet das für den ohnehin umstrittenen Landesparteichef und zugleich stellvertretenden Ministerpräsidenten Strobl?

Das ist eine schallende Ohrfeige für ihn. Ich gehe davon aus, dass sich der Gegenwind für ihn noch verstärken wird. Die Frage, ob er bei der nächsten Landtagswahl Spitzenkandidat der CDU wird, hängt maßgeblich davon ab, ob man ihm zutraut, gegen Kretschmann gewinnen zu können.

Jubilieren jetzt seine parteiinternen Gegner, die ihn für den falschen Mann an der Spitze halten?

Die Unruhe in der Partei wird sehr groß sein, und ich gehe davon aus, dass sich die Diskussionen um die Spitzenkandidatur für die Wahl 2021 weiter zunehmen. Das Problem ist, dass die Gegner von Strobl keinen prädestinierten Gegenkandidaten haben. Am ehesten hätte wohl Kultusministerin Susanne Eisenmann eine Chance. Es wird sich nun in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, ob sie sich traut, aktiv gegen Strobl anzutreten – die beiden gelten ja als befreundet.

Wie steht es um die SPD? Die Sozialdemokraten liegen aktuell bei nur noch neun Prozent.

Es ist frappierend, dass die Partei inzwischen einstellig ist. Die SPD im Land schafft es hier nicht, sich vom sehr schlechten Bundestrend der Partei zu lösen. Es wundert mich, dass das Bürgerbegehren für kostenlose Kitas noch nicht auf die Umfragewerte einzahlt. Eigentlich ist das Thema hervorragend geeignet, die Wählerschaft der Partei zu mobilisieren. Es passt sehr gut in die klassische SPD-Erzählung, weil eine breite Bevölkerungsschicht davon profitieren würde.

