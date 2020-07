An den Schulen im Land herrscht seit Monaten Ausnahmezustand. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf den Schulalltag aus? Ist die Arbeitsbelastung gestiegen? Wie akut leiden die Schulen unter dem Personalmangel? Sind genug Laptops für das digitale Lernen vorhanden?

Der Verband Bildung und Erziehung hat eine repräsentative Umfrage unter Lehrern an Grund- und weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg in Auftrag gegeben. Darin geht es darum, wo die Lehrer der Schuh drückt in Pandemie-Zeiten. Am Donnerstag will der Verband die Ergebnisse vorstellen.