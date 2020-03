Laut den Zahlen vom Samstagabend sind in Baden-Württemberg 827 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag seien vom Landesgesundheitsamt 258 weitere bestätigte Fälle gemeldet worden, teilte das Sozialministerium am Samstagabend in Stuttgart mit.

Die meisten Infektionen gibt es im Landkreis Esslingen (82), in Stuttgart (60) und im Rhein-Neckar-Kreis (38) sowie im Landkreis Ludwigsburg (38).

Nach Angaben des Robert Koch-Institutes vom Samstagabend waren in Baden-Württemberg 569 Menschen infiziert - die Zahlen differieren häufiger.

Kontrollen an der Grenze zu Frankreich gefordert

Um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, drängt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl „dringend“ um die Einführung sogenannter notifizierter Grenzkontrollen zwischen Deurtschland und Frankreich nach dem Schengener Grenzkodex.