Kein Kontakt mehr zu den Kollegen aus der anderen Schicht, keine Verabredung in der Kantine, keine langen Übergaben beim Schichtwechsel: Bei der Bodensee-Wasserversorgung, die rund vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser versorgt, gelten wegen des Coronavirus besondere Regeln. „Wir haben die Kontaktmöglichkeiten stark eingeschränkt, es werden keine Besucher mehr reingelassen“, sagt Maria Quignon, Sprecherin des Zweckverbands. Aus gutem Grund: Das Unternehmen gehört zur kritischen Infrastruktur in Baden-Württemberg, muss also auch im Katastrophenfall weiter funktionieren. „Die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung ist unser oberstes Ziel“, sagt die Sprecherin. „Ohne uns geht’s nicht. Wir sind systemrelevant.“

Um die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter in kritischen Bereichen zu sichern, gelten zum Beispiel in der Leitwarte bestimmte Regeln. Dort arbeiten die Mitarbeiter ohnehin in festen Schichten und begegnen ihren Kollegen nur beim Schichtwechsel. Die Übergabe erfolgt in der Leitwarte inzwischen nur noch kurz und knapp und mit den nötigen Sicherheitsabstand. Die Monteure und technischen Mitarbeiter im Wasserwerk sind inzwischen in kleinere Gruppen eingeteilt worden, die keinen Kontakt mehr haben dürfen. Fällt eine Gruppe aus, springt eine andere ein.

Versorgungsunternehmen: Im Notfall müssen auch Infizierte arbeiten

Auf mögliche Lieferengpässe ist man am Bodensee ebenfalls vorbereitet. „Unsere Lager sind bis zum Rand gefüllt“, sagt Quignon. Chlor und Sauerstoff für die Entkeimung des Bodenseewassers sei ausreichend vorhanden, ebenso Treibstoff für die Fahrzeuge der Mitarbeiter, die etwa bei Leitungsschäden ausrücken.

Damit folgt die Bodensee-Wasserversorgung den Empfehlungen des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). Der hatte seinen Mitgliedern – darunter auch viele Unternehmen, die kritische Infrastruktur wie etwa Stromnetze betreiben – in einem Schreiben Maßnahmen empfohlen, die bei der Sicherstellung des Betriebs helfen sollen.

Geraten wird beispielsweise zu Urlaubssperren für Mitarbeiter, die in kritischen Bereichen arbeiten. Auch rät der Verband, frühzeitig mögliche Kooperationen mit benachbarten Netzbetreibern oder Versorgern zu vereinbaren, um sich im Bedarfsfall gegenseitig mit Personal oder Ausrüstung unterstützen zu können. Auch solle man vorher klären, was „unbedingt aufrechtzuerhaltendes Kerngeschäft“ sei, und ob der Betrieb kritischer Infrastrukturen „schlimmstenfalls auch durch Erkrankte“ gewährleistet werden kann.

Rettungsdienst: Fortbildungen werden verschoben - Kein Abbau von Überstunden bei Polizei

Auch die Blaulichtorganisationen, also Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, können ihre Arbeit nicht einfach einstellen. „Wir können uns nicht von der Entwicklung abkoppeln“, sagt Udo Bangerter, Sprecher des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg. Man rechne deswegen damit, dass sich auch Mitarbeiter im Rettungsdienst mit dem Virus infizieren werden. Man sei daher gefordert, die Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Gemeinsam mit dem Innenministerium hat man sich demnach auf Maßnahmen geeinigt, die einem Personalengpass entgegenwirken sollen. So könne man beispielsweise die Pflichtfortbildungen des Personals aussetzen und teilweise auch weniger qualifizierte Mitarbeiter einsetzen. „In Ausnahmefällen sollen auch Rettungssanitäter das Notarzteinsatzfahrzeug fahren dürfen“, erklärt Bangerter. Bisher ist dafür die höhere Qualifikation des Rettungsassistenten oder des Notfallsanitäters notwendig. Auch sei möglich, dass die Rettungsdienste verstärkt auf ehrenamtliche Kräfte zurückgreifen.

Mit dem Virus sind Sanitäter und Notärzte aber auch im Alltag konfrontiert, wenn es etwa um den Transport Infizierter in die Klinik geht. Die Rettungsleitstellen versuchen bereits vorab zu klären, ob ein Patient möglicherweise infiziert ist, damit die Mitarbeiter dann Schutzmaßnahmen ergreifen können. Dazu gehört etwa ein Mund-Nasen-Schutz, ein Infektionsschutzmantel und Handschuhe. Außerdem wird der Rettungswagen anschließend gründlich desinfiziert.

Striktes Besuchsverbot in JVAs in Südwesten

Bei der Polizei soll laut Innenministerium zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft künftig auf Besprechungen und Fortbildungen verzichtet werden können. Auch ein Verbot von Überstundenabbau sowie ein Verzicht auf interne Berichte soll helfen. In Justizvollzugsanstalten sind Besuche inzwischen vollständig verboten, Richter und Staatsanwälte sollen ins Home-Office, die Arbeit auf den „zwingend erforderlichen Dienstbetrieb“ beschränkt werden. Alle dringenden Verhandlungen sollen weiter stattfinden, sagt Justizminister Guido Wolf (CDU). Dazu gehören laut Ministerium ermittlungsrichterliche Tätigkeiten, Haftsachen, eilige Familiensachen und generelle Eilentscheidungen.